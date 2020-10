Camelia Bogdan, CEDO si norocul Romaniei

Norocul Romaniei? Ziaristele curajoase ale tarii. Apoi, cateva femei intrate in politica, in special in USR +, ca sa edifice democratia. Si unele din romancele intrate in magistratura ca Laura Kovesi ori Camelia Bogdan, ca sa-si faca datoria, nu sa se chiverniseasca.N-au stat degeaba. Cine credea ca tara isi va scutura grabnic de pe umeri povara mostenirii bizantine, iar vechiul monstru comunisto-mafiot se va da batut fara lupta s-a inselat. S-a inselat amarnic. Dar cand oligarhia securista reprezentata de magnatul infractor si turnator Dan Voiculescu era pe cai mai mari decat oricand, dupa 1989, a intrat in arena o luptatoare, pe nume Camelia Bogdan. Securismul romanesc i-a ras judecatoarei in nas. Ce sa poata face o simpla blonda in ditai procesul cu aparent omnipotentul patron al Antenelor?In fata unui foarte influent delincvent, poate cel mai influent din raufacatorii cu care se poate confrunta un magistrat cinstit, judecatoarea si-a facut, sec, meseria si datoria. A aplicat, deci, legea. La fel de sec. Camelia Bogdan l-a condamnat pe Dan Voiculescu la zece ani de inchisoare cu executare si confiscarea extinsa a averii acumulate de batranul delator in buna parte de pe urma activitatilor politiei politice, ori cooperarilor si complicitatilor cu Securitatea. Infractorul a plecat dupa gratii, dar nici el, nici oamenii sistemului n-au uitat-o.Si n-au iertat-o. Nota de plata n-a intarziat decat un pic. Statul securist sau ce-a ramas din vechea mafie noua s-a revansat in 2016, cand, cu sprijinul Inspectiei Judiciare, i s-a atribuit Cameliei Bogdan o prezumtiva, in opinia ei, a mea si a multor observatori, imaginara "incompatibilitate". S-a acreditat atunci enormitatea potrivit careia, cand l-a condamnat pe Voiculescu pentru coruptie , judecatoarea ar fi fost, chipurile, "incompatibila" din cauza unui curs pentru care fusese platita de Ministerul Agriculturii, constituit parte civila in dosar.Pe baza acestui jalnic pretext si a umarului pus de CSM la impunerea inventiei cu pricina, un demn magistrat al Romaniei a fost exclus in mod cu atat mai arbitrar si nedrept din magistratura, cu cat statul, strambat rau de cleptocratia pesedista, i-a rapit sansa fireasca de a avea drept la aparare si o cale de atac impotriva inchizitiei. Una care, cu tipica rautate si samavolnicie, o expulzase necrutator din comunitatea judecatorilor.Mai nou, CEDO a hotarat ca Romania "i-a incalcat Cameliei Bogdan dreptul la aparare" cand CSM si Inspectia Judiciara au decis eliminarea ei din magistratura. Ia, astfel, sfarsit, cu o decizie similara celei de care a beneficiat Laura Kovesi, o parte din netrebnicia demarata cand "imperiul" a inceput sa se razbune. Dar alte poveri, nu mai putin grele, continua s-o apese si sa copleseasca democratia si spinarea tuturor romanilor. Care, departe de a fi pe val, continua sa fie tratati ca si cum ar fi supusii unui stat feudal.In ciuda debarcarii regimului Dragnea ii trateaza in continuare astfel, direct sau indirect, nu doar puterea judecatoreasca, un avocat al poporului care e, mai degraba, aparatorul oligarhiei si o Curte Constitutionala pesedizata pana in varful unghiilor. Se comporta cu oamenii de parca ar fi iobagi pe tarlalele boierilor rosii nu in ultimul rand un legislativ in buna parte penal, care, dupa ce-a distrus bruma de stat de drept si de lupta anticoruptie din Romania, ar vrea sa-si prelungeasca abuziv, pe baza de corona, mandatul.Ii supun la cazne morale si partidele escaladand cele mai inalte culmi ale ipocriziei. De pilda PNL , care tuna si fulgera impotriva cleptocratiei pesediste, dar trimite la inaintare traseisti etic total expirati ca Sorin Cimpeanu si compania.Nu ne poate fi rusine nici cu USR, care face mare caz de democratie, dar isi evacueaza bizantin, de pe locuri eligibile, candidatii validati democratic.Ca si cum toate acestea n-ar fi de ajuns, DNA nu mai aresteaza pe nimeni dintre coruptii realmente de vaza. Iar oamenii legii din Romania refuza de ani de zile sa-si indeplineasca misiunea, ba comit un abuz revoltator, lasandu-l pe Dan Voiculescu, in pofida avertismentelor si sentintei Cameliei Bogdan, cu decizia de confiscare extinsa neaplicata, dand astfel ragaz infractorului sa-si piteasca nerecuperata avere, produsa din infractiune.De curand, Camera Deputatilor a adoptat o lege, inca nepromulgata, a confiscarii extinse. Dar nu de mult, salutarul proiect legislativ al USR, care ar fi simplificat confiscarea averilor ilicite, fusese respins de Senat, vai, nu doar cu voturile PSD si UDMR , ci si cu ale PNL si PMP. Ce monumentala rusine! Or, dupa cum nota Europa Libera in august 2020, initiatorii legii (respinse de "cavalerii" penelisti ai democratiei) au reliefat ca "Romania avea obligatia ca pana la data de 4 octombrie 2015 sa transpuna in legislatia proprie Directiva Parlamentului European privind confiscarea bunurilor in materie penala, lucru care nu s-a intamplat".In context, Camelia Bogdan reliefa ca, "pentru netranspunerea Directivei, Romania risca o noua procedura de infrigement, cu mentiunea ca o noua amenda in cuantum de milioane de euro, ce ar trebui suportata de cetatenii Romaniei, ar trebui suportata de autoritati ."Asa ar trebui. Iar intr-un stat de drept care se respecta, pentru ca omul necajit nu mai e silit sa umble pe la dregatori cu jalba in protap, iar tara nu se mai ineaca in mocirla coruptiei cu bolovanul totalitar legat de grumaz, asa ar fi.Or, potrivit lui Lucian Boia, Romania "e altfel". Ca sa nu mai fie altfel, ci asa, in speta doar o simpla democratie europeana, una care sa-si pretuiasca insa plenar drepturile si libertatea, am avea nevoie de milioane de Camelia Bogdan. Si de alte milioane de Laura Kovesi. Sau macar de cate una din ele, de samanta. Si, daca se poate, de ceva mai multi Valeriu Nicolae.In ce ma priveste, ma inclin si repet: "Felicitari, draga Camelia Bogdan, pentru victoria repurtata la CEDO impotriva arbitrariului si injustitiei. Ce trist ca a trebuit sa-ti cauti dreptatea in strainatate. Ai dobandit in lupta o izbanda imensa asupra unei injustitii afectand, din pricina politizatei Inspectii Judiciare si a partial politizatului CSM, nu doar un demn magistrat al Romaniei, tratat in mod flagrant si repetat nedrept, ci o tara intreaga, ramasa iata, inca, nu pe val, ci prada bunului plac feudal".Fie ca acest triumf sa fie semnalul de bun augur al revenirii in drepturi a norocului romanesc. Si al salvarii tarii prin meritocratia izbavind-o de securism si de salvationism.