CEDO analizeaza trei cazuri legate de independenta Curtii Supreme din Polonia

CEDO a cerut la 5 iunie guvernului polonez sa ii furnizeze observatiile sale asupra celor trei cereri, introduse in august, septembrie si octombrie 2019, conform unui comunicat difuzat luni de instanta de la Strasbourg.Cei trei petitionari sunt o avocata care a fost suspendata din functie timp de trei ani si al carei apel a fost respins de camera disciplinara a Curtii Supreme si doi judecatori care au aplicat pentru alte posturi si care au inaintat recurs in fata Curtii Supreme dupa decizia Consiliului National al Magistraturii (CNM) de a nu ii recomanda pentru respectivele pozitii.Toti trei acuza faptul ca cele doua camere ale Curtii Supreme sunt constituite la recomandarile CNM, organ constitutional menit a garanta independenta judecatorilor, dar ai carui membri nu mai sunt alesi de judecatori, ci de camera inferioara a parlamentului, in baza unei legi controversate din 2017.Potrivit petitionarilor, Curtea Suprema poloneza nu poate fi considerata, prin urmare, un tribunal independent si impartial.CEDO a fost deja sesizata in mai multe alte cazuri legate de reformele din sistemul judiciar polonez introduse in ultimii ani.Promovate de conservatorii nationalisti din Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la putere din 2016, aceste reforme au fost criticate atat in mediile judiciare poloneze, cat si de catre UE, care le reproseaza ca aduc atingere separarii puterilor in stat.In aprilie, Curtea de Justitie a UE a dispus ca Polonia sa suspende imediat activitatea camerei disciplinare a Curtii Supreme, fondata in 2017, din cauza unor suspiciuni de lipsa de independenta.Comisia Europeana a declansat de asemenea in 2017 impotriva Poloniei asa-numita procedura a Articolului 7 din Tratatul UE, un mecanism prevazut in caz de "incalcare grava" a statului de drept intr-o tara membra a blocului comunitar.