CEDO, asteptata sa se pronunte joi in cauza in care doi cetateni pakistanezi au acuzat modul in care au fost deportati din Romania

Romania, la judecata CEDO

Cauza priveste procedura interna in care reclamantii, doi cetateni pakistanezi cu resedinta legala in Romania, au fost declarati indezirabili si, in consecinta, deportati. Reclamantii, deportati in urma unei note a SRI si a unui proces in fata autoritatilor interne , s-au plans in fata Curtii de incalcarea art.1 din Protocolul 7 (respectarea garantiilor procedurale legate de expulzare) si art.13 dreptul la un remediu efectiv.Anuntul a fost fact de judecatoarea Iulia Motoc, intro postare pe Facebook Anul trecut Camera Curtii Europene a Drepturilor Omului careia i-a fost repartizata cauza "Muhammad si Muhammad impotriva Romaniei" (cererea nr. 80982/12) s-a desesizat in favoarea Marii Camere.Cazul pe scurt ii vizeaza pe cetatenii pakistanezi Ramzan si Adeel Muhammad veniti la studii in Romania in 2009, respectiv septembrie 2012, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Cei doi beneficiau de viza de lunga sedere (cazul lui Ramzan) si viza valabila pana in 2015 (cazul lui Adeel).La data de 4 decembrie 2012, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sesizeaza Curtea de Apel Bucuresti cu solicitarea de a-i declara indezirabili pe teritoriul romanesc pe cei doi cetateni pakistanezi; Parchetul invoca existenta unor indicii serioase - sustinute prin informatii clasificate cu caracter strict secret puse la dispozitie de Serviciul Roman de Informatii - relative la implicarea pakistanezilor in activitati de natura a afecta grav securitatea nationala. Tot in 4 decembrie, Ramzan si Adeel Muhammad sunt convocati pentru ziua urmatoare la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta de judecata ce urma sa se pronunte cu privire la legalitatea si temeinicia masurii de declarare ca persoana indezirabila pentru Romania se recuza intrucat nu poseda autorizatie de acces la informatiile clasificate continute in dosarul livrat de Parchet Printr-o decizie formulata la data de 5 decembrie de noul complet de judecata caruia i-a fost atribuita cauza, Curtea de Apel ii declara pe cei doi cetateni pakistanezi indezirabili. Urmare a Sentintei Curtii de Apel Bucuresti, acestia sunt retinuti si luati in custodie publica, in vederea indepartarii de pe teritoriul national.La recursul formulat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pakistanezii au declarat ca s-au aflat in imposibilitatea de a se apara in fata instantei de judecata, intrucat Curtea de Apel le-a respins atat dreptul la un avocat din oficiu, cat si accesul la dosarul cauzei pe motiv ca documentele au caracter clasificat. Prin incheierea din 20 decembrie 2012, Inalta Curte le respinge apelul, moment dupa care Ramzan si Adeel Muhammad decid sa declanseze procedura juridica la CEDO impotriva statului roman.Invocand art.1 din Protocolul 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului (n.r.garantii procedurale in caz de expulzare a strainilor), precum si art.13 al Conventiei (n.r.dreptul la un recurs efectiv), reclamantii se plang ca nu au fost informati cu privire la motivele invocate de autoritatile noastre pentru a justifica indepartarea lor de pe teritoriul romanesc; in special, reclamantii indica faptul ca instantele interne s-au limitat sa invoce caracterul secret al informatiilor in cauza, neprecizandu-le faptele de care sunt acuzati.Cererea a fost inregistrata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la 19 decembrie 2012. La 10 iulie 2015, cererea a fost comunicata Guvernului roman cu formularea urmatoarelor intrebari: masurile luate impotriva reclamantilor - cetateni straini cu resedinta in mod legal pe teritoriul romanesc - au fost conforme cu exigentele procedurale exprimate in art.1 din Protocolul 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului? In particular, aceste exigente procedurale au fost indeplinite prin faptul ca judecatorii cauzei au avut acces la documente clasificate ce nu au fost comunicate reclamantilor? La 1 martie 2019, Camera Curtii Europene a Drepturilor Omului careia i-a fost repartizata speta in cauza comunica desesizarea in favoarea Marii Camere, urmand ca audierea in fata judecatorilor Marii Camere sa aiba loc in data de 25 septembrie 2019.