Comisarul pentru Drepturile Omului, interventie impotriva Romaniei la CEDO, in cauza Buhuceanu. "Absenta recunoasterii legale pentru cuplurile de acelasi sex constituie discriminare"

"Interventia este una istorica: pentru prima data aceasta institutie europeana, care vegheaza la respectarea drepturilor si libertatilor, se pronunta clar si ferm pentru recunoasterea familiei gay in toata Europa. Suntem fericiti ca scriem din nou istorie alaturi de cele 21 de familii pe care le reprezentam! Mijatovic subliniaza ca cuplurile stabile de acelasi sex, cu sau fara copii, fac parte din diversitatea bogata a familiilor care alcatuiesc societatile noastre - indiferent daca un stat le recunoaste sau nu. Ea subliniaza ca, in absenta unei astfel de recunoasteri, totusi li se interzice sa se bucure pe deplin de dreptul lor la viata privata si de familie, astfel cum este garantat in Conventia europeana a drepturilor omului (articolul 8) si ca acest lucru are un impact substantial asupra vietii lor de zi cu zi.Comisarul subliniaza ca statele ar trebui sa permita cuplurilor de acelasi sex recunoasterea juridica eficienta si nediscriminatorie sub forma de casatorie civila, uniuni civile sau parteneriate inregistrate, in conformitate cu jurisprudenta Curtii. O astfel de recunoastere, adauga ea, trebuie sa ofere un cadru clar si previzibil si sa fie suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi nevoile unui cuplu intr-o relatie stabila in toate aspectele vietii.Comisarul Mijatovic concluzioneaza ca "principiul egalitatii in fata legii impune ca recunoasterea legala sa fie disponibila partenerilor de acelasi sex" si ca "absenta recunoasterii legale pentru cuplurile de acelasi sex constituie discriminare pe motiv de orientare sexuala".Interventia e un semnal clar pentru Romania si toate celelalte state din Europa ca mimarea protectiei pentru familie printr-un discurs homofob, care face apel emotional la o asa zisa familie traditionala, nu mai merge. Noul Parlament va trebui, inevitabil, odata ce primim decizia CEDO in Buhuceanu si Ciobotaru impotriva Romaniei, sa reglementeze drepturi egale pentru persoanele LGBTI in domeniul vietii de familie", se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Accept.