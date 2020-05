Decizie cheie data de CEDO in cazul unor detinuti care invocau conditiile de detentie. Judecator: Alte 5.000 de alte cauze vor fi declarate inadmisibile

CEDO: O reparatie suficienta

Judecatorii europeni au motivat decizia prin faptul ca Legea recursului compensatoriu a constituit o reparatie suficienta si adecvata in cazul detinutilor care au fost supusi conditiilor precare de detentie in perioada iulie 2012 - decembrie 2019.Magistratul CEDO Iulia Motoc, care a facut parte din completul de 7 judecatori, a explicat intr-o postare pe Facebook care sunt efectele acestei hotarari."Astazi a fost publicata o decizie de inadmisibilitate Stefan si Dirjan care se refera la recursul compensatoriu si conditiile de detentie. Ca urmare a acestei cauzei, in jur de 5.000 de alte cauze romanesti vor fi declarate inadmisibile. Romania nu va mai face parte face parte dintre statele cu un numar record de cauze la CEDO," scrie Iulia Motoc.Intr-un comunicat de presa, CEDO a prezentat intregul caz: Remediul compensatoriu implementat de autoritatile romane a reprezentat o reparatie suficienta si adecvata in cazul detinutilor care au fost supusi conditiilor precare de detentie in perioada iulie 2012 - decembrie 2019.Judecatorii au observat ca ambii reclamanti au beneficiat de o reducere a pedepsei lor cu inchisoarea ca o forma de compensare pentru conditiile precare de detentie, in aplicarea Legii nr. 169/2017.Astfel, acestia au putut fi eliberati anticipat. Curtea a decis ca aceasta lege constituie o forma de recunoastere, de catre autoritatile nationale, a incalcarii articolului 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului."De asemenea, Curtea a decis ca mecanismul de compensare pus in aplicare in baza acestei legi, constand intr-o reducere de pedeapsa, a fost suficient si adecvat. Prin urmare, cei doi reclamanti nu mai pot pretinde ca sunt victime ale conditiilor precare ale detentie. Aceasta decizie este definitiva," explica CEDO.Gheorghe-Marius Dirjan si Marian-Valentin Stefan sunt cetateni romani, nascuti in 1966 si respectiv 1992, cu domiciliul in Brasov si respectiv Bucuresti.Dirjan a fost incarcerat in inchisoarea din Miercurea Ciuc, din septembrie 2013, pana in aprilie 2015, initial in executarea unei pedepse de sapte ani.Stefan a fost mai intai arestat preventiv, la sediul depozitului de politie centrala din Bucuresti, in noiembrie 2013. Acesta a fost apoi incarcerat succesiv in inchisorile din Rahova (2013-2015), Colibasi (2015), Jilava (2015-2016) si Giurgiu (2016-2018) pentru a executa o pedeapsa cu inchisoarea de cinci ani, patru luni si 15 zile."Ambii reclamanti au beneficiat de reducerea automata a pedepselor in baza legii nr. 169/2017. Aceasta lege prevede un mecanism de compensare sub forma unei reduceri de pedeapsa pentru detinutii care au fost incarcerati in conditii precare.Conform acestei legi, domnul Dirjan a beneficiat de eliberarea conditionata anticipata, in noiembrie 2017.Domnul Stefan a fost eliberat anticipat la inceputul lunii aprilie 2018, cand sentinta sa a fost considerata executata in mod integral," se arata in documentele CEDO.CEDO a constatat apoi ca legea recursului compensatoriu prevedea o reducere automata a pedepsei in cuantum de sase zile pentru fiecare perioada de detentie de 30 de zile in conditii precare, "o reducere de aproximativ trei ori mai importanta decat cea constatata in alte cauze similare."In plus, efectul direct al legii a fost eliberarea anticipata a detinutilor."In speta, Curtea a observat ca, in conformitate cu Legea nr. 169/2017, reclamantii au beneficiat de reduceri de pedeapsa de 324 zile si, respectiv, 318 zile si au fost eliberati inainte de termenul initial de executare.Astfel, autoritatile nationale au recunoscut in substanta incalcarea articolului 3 si au asigurat o reparatie suficienta si adecvata in acest sens. Compensarile acordate in acest caz, in mod explicit prevazute pentru remedierea incalcarii articolului 3, au impiedicat continuarea incalcarii acestui articol.In consecinta, reclamantii nu mai pot pretinde ca sunt victime ale conditiilor precare de detentie," conchide CEDO.Curtea a declarat cererile inadmisibile.