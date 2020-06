Proces inedit la CEDO: Doua persoane aflate in Programul de Protectie a Martorilor intr-un caz de coruptie pierd procesul deschis Romaniei

CEDO: Au aparut la televizor

Decizia instantei europene: In acest caz nu s-a incalcat articolul 2, dreptul la viata, din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Curtea a constatat in special ca autoritatile din Romania au recunoscut ca reclamantii s-au confruntat cu o amenintare pentru viata lor."Cu toate acestea, a fost nevoie de ceva timp - un an si patru luni - pentru a-i include formal in programul de protectie a martorilor. Pe de alta parte, Politia oferise protectie in acel timp," explica CEDO.Pe de alta parte, Curtea a remarcat dispute intre reclamanti si autoritati cu privire la protectia care le-a fost oferita, solicitantii fiind deosebit de critici pentru ceea ce au vazut ca o lipsa de experienta in protectia de catre politisti si presupuse greseli facute de oamenii legii.Judecatorii au atras atentia ca reclamantii, la randul lor, au avut un comportament provocator si au ignorat propriile responsabilitati fata de protectia lor. "Solicitantii au fost necooperanti si au manifestat foarte des un comportament necorespunzator fata de politisti," explica CEDO.Mai mult, cei doi reclamanti ar fi fost activi pe retelele de socializare si au aparut in emisiuni de televiziune, astfel au compromis statutul lor de martor protejat."De asemenea, reclamantii au refuzat o oferta de relocare in Romania, in timp ce Oficiul National pentru Protectia Martorilor a respins cererea lor de a-si schimba identitatea si de a fi relocati in strainatate, dupa o atenta examinare a intregului caz," explica CEDO.Curtea chiar a felicitat autoritatile din Romania pentru eforturile lor de a continua protejarea reclamantilor in ciuda lipsei lor de cooperare. Judecatorii europeni au ajuns la concluzia ca acestea au facut tot ce se putea in mod rezonabil astepta de la ei, in aceste circumstante, pentru a-i proteja pe solicitanti de amenintare.