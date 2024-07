Romania si drepturile omului - ce procese am pierdut la CEDO

Sambata, 10 decembrie, este marcata Ziua Internationala a Drepturilor Omului si se implinesc 63 de ani de la semnarea, la Paris, a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

In ciuda faptului ca legislatia prevede respectarea drepturilor omului, in Romania exista in continuare cazuri in care cetatenii sunt nevoiti sa mearga la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pentru a-si face dreptate.

Romania a ratificat Conventia Europeana a Drepturilor Omului in iunie 1994, cand s-au putut face pentru prima oara petitii din partea persoanelor fizice si juridice romane.

Fiecare proces pierdut la CEDO inseamna ca despagubirile vor fi platite reclamantilor din banii contribuabilului roman.

Romania a fost reclamata la CEDO, intr-un proces intentat de o femeie in varsta de 71 de ani atacata de o haita de caini vagabonzi, deoarece autoritatile nu au luat masura de a rezolva problema cainilor comunitari. CEDO a dat dreptate femeii, iar Romania trebuie sa plateasca despagubiri de 9.000 de euro. Reclamanta a apelat la articolul 3 din Conventia Drepturilor Omului, care interzice tratamentul inuman sau degradant, si la articolul 8, care garanteaza dreptul la viata privata si de familie.

Camera Deputatilor a aprobat in noiembrie 2011 o lege care lasa autoritatilor locale optiunea de a eutanasia cainii vagabonzi care nu sunt revendicati, decizie care a starnit controverse si furia iubitorilor de animale.

Si anul acesta au existat cazuri in care Romania pierdut procese la CEDO. In mai 2011,

CEDO a decis, in cazul intentat de Nicolae si Elena Vlase, ca Justitia romana nu a desfasurat o investigatie eficienta cu privire la moartea fiului lor, Nicusor Vlase, ucis in timpul Revolutiei din 1989. Cazul a fost anchetat de Parchetul Militar, care a finalizat ancheta initial prin neinceperea urmaririi penale.

Solutia a fost infirmata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar dupa ani de zile de tergiversari, parintii au facut plangeri la Consiliul Superior al Magistraturii.

CEDO a apreciat ca, in acest caz, s-a incalcat Articolul 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care face referire la dreptul la viata, conform Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR-CH),

De asemenea, Curtea a hotarat, in cazul intentat de presedintele Asociatiei "21 Decembrie", Teodor Maries, ca acestuia i s-a incalcat dreptul care ii garanteaza respectul vietii private si a corespondentei.

Cazul Ion Predica, detinut mort in inchisoare

In iunie 2011, Romania a fost condamnata de CEDO pentru incalcarea dreptului la viata, dupa ce un barbat a reclamat faptul ca ancheta in cazul decesului mortii fiului sau de 20 de ani, in timpul executarii unei pedepse cu inchisoarea, dureaza de mai bine de sapte ani.

Ion Predica a reclamat la Curtea Europene faptul ca fiul sau, Marian Predica, a murit in 2003, la 20 de ani, in timp ce executa o pedeapsa cu inchisoarea, in urma loviturilor primite de la angajatii Penitenciarului Rahova.

Barbatul a reclamat si lipsa unei anchete impartiale si eficiente care sa clarifice circumstantele in care a murit fiul sau, iar desi ancheta penala a inceput in urma cu aproximativ sapte ani, ea nu este finalizata nici in prezent si circumstantele exacte ale decesului nu sunt cunoscute.

CEDO a obligat statul roman sa plateasca 10.000 de euro unui fost detinut

Un alt detinut, Ioan Tudorel Demian, va primi despagubiri de 10.000 de euro din partea statului roman, dupa ce a reclamat faptul ca la penitenciarele din Gherla si Baia Mare nu a primit ingrijiri medicale pentru diabet.

CEDO: Romania va plati 13.300 euro unui roman condamnat pentru omor

Un alt detinut, Fane Ciobanu, a reclamat in anul 2000 Romania pentru ca penitenciarele unde a fost inchis erau suprapopulate, s-a vazut nevoit sa imparta patul cu alti detinuti, fiind cazat in aceeasi celula cu persoane care sufereau de maladii transmisibile.

Acesta a reclamat si igiena precara din penitenciare, lipsa apei calde sau lipsa incalzirii in celule, precum si regimul alimentar nepotrivit cu faptul ca suferea de ulcer. Decizia CEDO a fost ca acesta va primi despagubiri de peste 13.000 de euro.

Detinut bolnav, dupa ce a fost tinut in celula cu fumatori

In ianuarie 2011, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat Romania la plata sumei de 4.000 de euro pentru ca nu a protejat sanatatea unui detinut diagnosticat cu fibroza pulmonara, deoarece a fost nevoit sa imparta celula cu mai multi fumatori.

Acesta a solicitat sa fie mutat in alta celula inca din 1994, insa acest lucru nu s-a intamplat decat in 1999, cand a fost diagnosticat cu fibroza pulmonara.

Un raport al Departamentului de Stat american din 2010 arata, insa, ca situatia din penitenciarele romanesti a fost imbunatatita, iar supraaglomerarea nu este o problema, fiind respectat standardul de 3,9 metri patrati de spatiu disponibil pentru fiecare detinut, recomandat de Comisia Europeana.

CEDO obliga Romania sa dea 21 de miliarde de euro

O alta problema a Romaniei o reprezinta situatiile privind retrocedarea proprietatilor confiscate de comunisti, care au dus la nenumarate plangeri privind drepturile omului. Romania ocupa primul loc in privinta nerespectarii drepturilor de proprietate intre cele 47 de tari membre ale Consiliului Europei, iar in 2010 s-a solicitat schimbarea de urgenta a legilor privind retrocedarile.

L.S.

