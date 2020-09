Un roman a reusit sa demonstreze dupa 40 de ani ca nu este tatal unui copil. Barbatul a fost nevoit sa intenteze proces Romaniei si a castigat la CEDO

Dupa 40 de ani, acesta a demonstrat, prin teste genetice, ca nu este tatal unui copil, dar judecatorii i-au respins actiunea in anularea declaratiei de paternitate, potrivit bihorjust.ro Barbatul a sesizat CEDO si a invocat incalcarea articolului 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, referitor la dreptul la viata privata si de familie. Reclamantul este un brasovean de 73 de ani.Pe 2 februarie 1972, mama unui copil nascut in 1971, a initiat proceduri judiciare pentru stabilirea paternitatii bebelusului, iar spre finalul aceluiasi an, instanta l-a declarat pe reclamant tatal copilului. Decizia judecatorilor a fost confirmata printr-o hotarare definitiva data pe 23 martie 1973.In 2012, brasoveanul a introdus o actiune in instanta pentru anularea declaratiei de paternitate, solicitand judecatorilor sa dispuna o analiza ADN. In 2013, cu acordul celui indicat de instanta drept copilul sau, barbatul a fost supus unei testari genetice, care a concluzionat ca nu este tatal biologic al acestuia. Drept urmare, el a cerut judecatorilor revizuirea hotararii din 1973, insa raspunsul a fost din nou negativ. Instanta a declarat inadmisibila cererea de revizuire pe motiv ca nu indeplinea conditiile prevazute la articolul 322 din fostul Cod de procedura civila.Ca ultima solutie, brasoveanul s-a adresat CEDO, invocand incalcarea articolului 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului - dreptul la viata privata si de familie, iar instanta i-a dat dreptate.