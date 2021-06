Scapari de clor la Centrala Nucleara de la Cernavoda. Un angajat a ajuns la spital

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc in afara instalatiei nuclearo-electrice (zona non-radiologica) si nu a afectat operarea unitatilor de la CNE Cernavoda."Situatia a fost remediata imediat conform procedurilor aplicabile, iar spatiul de lucru ventilat. Un lucrator care efectua proceduri specifice la statia de clorinare si care se afla in incinta la momentul defectarii a fost transportat la spital pentru investigatii , fiind in afara oricarui pericol", mentioneaza Nuclearelectrica intr-un comunicat.Evenimentul nu a avut impact asupra securitatii nucleare, protectiei mediului si populatiei, se precizeaza in comunicat.