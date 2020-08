Ancheta interna la CFR dupa ce un controlor de tren le-a spus calatorilor ca nu e pandemie si ca poarta masti "de prosti"

Imaginile, filmate intr-un tren pe ruta Bucuresti-Constanta, surprind controlorul CFR sustinand ca nu exista nicio pandemie si nu are nicio obiectie daca calatorii nu doresc sa poarte masti de protectie, scrie Digi24.Dialog intre controlorul de tren si mai multi calatori:Calator: In situatia de fata este o pandemie, exista o pandemie, iar aceasta pandemie nu poate fi inlaturata...Controlor de tren: Cine a declarat pandemia in tara asta? E declarata cumva pandemia in tara asta si eu nu stiu?Calator: Da, este pandemie.Controlor de tren: Ba nu! Mai interesati-va! In Romania, Ministerul Sanatatii nu a declarat pandemie, va rog frumos sa va interesati. Deci nu faceti niste afirmatii care nu le intelege nimeni. Pandemia in Romania nu este declarata de catre ministrul Sanatatii. Deci inca nu a declarat daca este pandemie.Calator: Atunci de ce purtam mastile astea?Controlor de tren: De prosti, de aia, ca nu le purtam de destepti, ca daca le purtam de destepti...Calator: Putem sa le dam jos? Am insuficienta respiratorie.Controlor de tren: Din punctul meu de vedere, da. Pe mine nu ma deranjeaza.Calator: Nu mi se pare corect. Unii poarta, altii nu. Vi se pare normal, vi se pare corect?Calator: Eu port masca cand am nevoie sa port, acum nu pot sa port. Haide sa ne intelegem sa nu mai facem atata scandal pentru o nimica toata."CFR Calatori face precizarea ca nu tolereaza astfel de comportamente in randul personalului propriu.Sanctiunile ce se vor aplica vor fi in conformitate cu legislatia in vigoare.Masca de protectie este obligatorie la bordul trenurilor CFR Calatori, atat pentru personalul propriu cat si pentru calatori", a transmis CFR Calatori.