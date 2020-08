Asociatia Metrou Usor: Reabilitarea Pasajului CFR Constanta - un esec pentru bucuresteni

"Reabilitarea Pasajului CFR Constanta - un ESEC pentru bucuresteni. De ce reabilitarea a fost realizata necorespunzator si ce tratament ar fi trebuit sa aiba, de fapt, pasajul.Desi pasajul era, intr-adevar, in stare proasta, reabilitarea si consolidarea acestuia sunt nepotrivite si blocheaza in continuare mobilitatea si dezvoltarea ulterioara din zona. In prezent, pasajul si zona adiacenta nu ofera conditii demne de o capitala europeana din secolul 21 pe nici un plan:pietonal si alternativ: pasajul este un pericol public, pentru ca nu exista trotuare si nici benzi pentru biciclete, iar pe la suprafata, dincolo de pericolul evident al traversarii ilegale a liniilor de cale ferata pe care se circula cu viteza, nu exista nicio amenajare pentru pietoni sau biciclisti. Solutia legala si sigura de a traversa Pasajul Constanta fara masina este cu transportul in comun pentru o statie. Complet inacceptabil pentru o capitala europeana. transport public: infrastructura pentru tramvaie si troleibuze din pasaj este veche si necesita o modernizare urgenta precum si crearea unei benzi unice pentru transportul in comun.rutier: pasajul are o banda si jumatate pe sens, incluzand linia de tramvai si reprezinta o gatuire majora a traficului.Cu toate ca era in stare proasta, pasajul nu avea nevoie de o simpla reabilitare ci de o largire substantiala, pentru a oferi conditiile necesare pentru toti participantii la trafic . Odata cu finalizarea reabilitarii, aceasta largire devine improbabila in viitorul apropiat, intrucat ar insemna distrugerea lucrarilor realizate recent, inca neamortizate.Suntem, deci, blocati si in urmatorii ani cu un pasaj care ne pune in pericol. Tragem un semnal de alarma si solicitam tuturor actorilor implicati in infrastructura orasului sa colaboreze si sa se coordoneze pentru a livra proiecte coerente, pentru binele intregii comunitati. Solicitam gasirea urgenta de solutii pentru pietoni si biciclisti astfel incat acestia sa poata traversa pasajul in siguranta", arata asociatia intr-un mesaj pe pagina lor de Facebook