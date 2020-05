Calatori fara masca de protectie, si vagoane pline, intr-un tren Brasov-Bucuresti. Ce spune CFR

Explicatiile CFR Calatori

Ziare.

com

Conform imaginilor difuzate de Digi 24, cei mai multi calatori dintr-un vagon al trenului Regio Brasov - Bucuresti Nord nu au masca, iar locurile pe scaune sunt ocupate in intregime.Aceasta in conditiile in care, potrivit Ordinului privind masuri si reguli in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 publicat vineri in Monitorul Oficial, purtarea mastii de protectie este obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor si pe toata durata calatoriei.De asemenea, operatorul feroviar promoveaza vanzarea on-line a biletelor si utilizeaza cu prioritate biletele electronicesi pun in aplicare rezervari obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs si pentru cele regionale, "acolo unde este tehnic posibil si eficient din punct de vedere economic".Adrian Vlaicu, sef de comunicare la CFR Calatori, a precizat la Digi 24 ca nivelul de rezervare este de 180 de locuri la 400 de locuri, iar ceilalti pasageri probabil au abonamente sau pur si simplu s-au urcat in tren."Nivelul de rezervare este de 180 de locuri la peste 400 de locuri oferite. Ceilalti calatori probabil ca au abonamente sau pur si simplu s-au urcat in tren. In aceasta situatie discutam de o problema generala. In al doilea rand, CFR Calatori face filtre la urcarea in tren, deci verifica in capetele de sectie, acolo unde are personal, verifica legalitatea calatoriei, verifica existenta biletului si a rezervarii. In functie de acestea noi facem si suplimentari ale trenurilor in circulatie, pentru a putea oferi cat mai multe locuri tuturor persoanelor care acceseaza trenul respectiv", a declarat Vlaicu.Acesta a mai spus ca exista o situatie: ca acei calatori care fac parte dintr-o familie, care oricum nu poarta masca in casa, si ceilalti calatori care lucreaza impreuna si nu au aceasta masca de protectie, acestia s-au grupat si sunt impreuna in grupuri in tren."In rest, in aceste situatii, pastrarea distantei sociale tine de nivelul fiecarui calator, de nivelul de constiinta al fiecarui calator, al fiecarui om care este in acel tren. CFR Calatori poate face filtre in zonele unde are personal, dar acesta este un tren Regio care opreste in orice halta si calatorii respectivi nu se duc sa isi ia rezervare", a adaugat reprezentantul CFR Calatori."Noi nu avem nicio informatie despre cati oameni se urca in trenul respectiv. Iar personalul CFR Calatori, in afara de verficarea legitimatiilor de calatorie si faptul ca li se atrage atentia de fiecare data sa poarte masca in mod corespunzator, astfel incat sa-i protejeze si pe ceilalti si pe ei, mai mult acesti oameni de la CFR Calatori nu pot face pentru calatori", spune Vlaicu.Astfel, doar organele abilitate pot sanctiona pasagerii care nu poarta masca in timpul calatoriei, CFR Calatori nefiind abilitata in acest sens.In ceea ce priveste obligativitatea purtarii mastii in timpul calatoriei, reprezentantul CFR Calatori spune ca orice cetatean trebuie sa cunoasca legea.De asemenea, o alta varianta ar fi ca unii din acei calatori sa nu fi avut bilet.