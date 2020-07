CFR a suplimentat numarul de trenuri, pentru a face fata fluxului mare de calatori din weekend

"Datorita cererii mari de transport , si in acest final de saptamana, CFR Calatori a suplimentat trenurile care circula pe rutele cele mai solicitate, Astfel garniturile spre/dinspre litoral, spre/dinspre Valea Prahovei sau spre/dinspre zona Moldovei circula cu aproximativ 300 de vagoane suplimentare si 23.000 de locuri in plus. Este important ca pasagerii sa-si faca rezervare din timp si sa nu mai cumpere bilet in ultimul moment, pentru a putea suplimenta in mod operativ, in limita parcului disponibil, capacitatea de transport pentru preluarea fluxurilor de calatori ", se arata intr-un comunicat al operatorului feroviar remis duminica AGERPRES.In ultimele cinci luni, CFR Calatori a reparat si modernizat un numar record de vagoane. Anul trecut, in aceeasi perioada, circulau 792 de vagoane fata de 960 in prezent, numar care va continua sa creasca pe perioada sezonului, precizeaza sursa citata.Pe de alta parte, compania atentioneaza ca in Gara de Nord Bucuresti si in alte statii vor avea loc, prin sondaj, filtre la urcarea in tren si vor fi admisi la transport doar pasagerii care au bilet.Persoanele care trebuie sa calatoreasca in urmatoarea perioada cu trenul sunt obligate sa respecte toate regulile de comportament si igiena impuse de autoritati pentru prevenirea si controlul virusului SARS-CoV-2."La bordul trenurilor CFR Calatori, masca de protectie este obligatorie pe toata durata calatoriei! Pentru protectia dumneavoastra, a celorlalti calatori si a personalului nostru, va rugam purtati corect masca, astfel incat sa va acopere gura si nasul. Personalul nostru este instruit sa informeze calatorii din tren prin instalatiile de sonorizare sau verbal referitor la obligativitatea purtarii mastii de protectie pe intreaga durata a calatoriei cu trenul si evitarea gruparii calatorilor in vagon sau la o singura usa de urcare a acestuia. Echipele de la control trenuri care verifica modul de indeplinire a acestor reguli a fost suplimentat. Controalele continua si in acest sfarsit de saptamana", se mai arata in comunicat.Aplicarea de sanctiuni pentru cei care nu poarta masca in tren se va face cu echipajele Politiei Transporturi Feroviare, care au competente pe aceasta problema."Facem apel la calatori sa nu urce in tren fara bilet in situatia in care la casa de bilete/ghiseu li se comunica faptul ca locurile au fost epuizate. Recomandarea este valabila si pentru persoanele posesoare de abonamente /autorizatii. Nu vor fi vandute bilete pentru calatoria fara loc (in picioare). Recomandam tuturor cumpararea biletelor din timp, pentru a avea o predictibilitate a cererii, inclusiv a persoanelor care au abonamente si autorizatii, si pentru a ne putea astfel dimensiona cat mai bine suplimentarea trenurilor cu vagoane la numarul de locuri solicitat", precizeaza CFR Calatori.Compania recomanda, totodata, cumpararea online a biletelor de tren pentru a evita manipularea banilor in numerar. Este indicata efectuarea platii la ghiseu cu card bancar sau telefon in punctele de vanzare unde este posibil acest lucru si respectarea unei distante intre calatori la ghiseele caselor de bilete/ birouri de informatii.