CFR Calatori introduce in circulatie 42 trenuri pentru elevii care merg de luni la scoala

"Pentru ca majoritatea elevilor se pregatesc sa mearga la cursuri, CFR Calatori vine in sprijinul lor si va introduce in circulatie trenurile de naveta destinate transportului spre/dinspre localitatile cu centre de invatamant", anunta CFR Calatori. R 2482 Podu Olt- LotruR 4142 Bistrita Nord- DedaR 4143 Deda- Bistrita NordR 5402 Pascani- MarasestiR 5403 Marasesti- BacauR 9434 Targoviste- TituR 9384 Craiova- CaracalR 9389 Caracal- CraiovaR 9403 Caracal - Piatra OltR 2207 Arad- CurticiR 2210 Curtici- AradR 2606 Arad- Timisoara NordR 3745 Arad- Santana R 3746 Santana - AradR 3642 Bratca- HuedinR 3643 Huedin- Piatra Craiului Hm.R 4061 Marghita- JibouR 4062 Jibou- MarghitaR 4065 Sacuieni - BihorJibouR 4066 Jibou- Sacuieni BihorR 4073 Sarmasag- JibouR 4074 Jibou- SarmasagR 4305 Dej Calatori- Cluj NapocaR 4318 Apa Hm.- Satu MareR 4321 Satu Mare- Apa Hm.R 4322 Apa Hm.- Satu MareR 4342 Valea lui Mihai - OradeaR 4361 Sarmasag- JibouR 4407 Satu Mare- HalmeuR 4408 Halmeu- Satu MareR 4483 Ilva Mica- Beclean pe SomesR 4484 Dej Calatori- Ilva MicaR 4702 Beclean pe Somes- Ilva MicaR 4703 Ilva Mica- Cluj NapocaR 2420 Miercurea Sibiu Hm.- SibiuR 2423 Sibiu-Miercurea Sibiu Hm.R 2594 Copsa Mica- SibiuR 2595 Sibiu- Copsa MicaR 4583 Brasov- Sfantu GheorgheR 4584 Sfantu Gheorghe- BrasovR 6503 Ungheni Prut Hm.- IasiR 6504 Iasi- Ungheni Prut Hm."Purtarea masii de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei, precum si in zonele de asteptare a trenurilor - statii de cale ferata, peroane, sali de asteptare", mai anunta CFR. CFR Calatori le recomanda elevilor procurarea abonamentelor din statiile CFR sau procurarea online a biletelor de tren pentru a evita aglomeratia la ghisee/casele de bilete."Intrucat este necesara verificarea/validarea calitatii de elev, ID-ul elevului se poate elibera doar in statiile CFR prin crearea unui profil de utilizator si e valabil pe parcursul intregului an scolar", se arata in comunicat.