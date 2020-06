CFR Calatori: Mai multe trenuri reintra in circulatie din 15 iunie

Ziare.

Potrivit sursei citate, intre aceste trenuri se regasesc si trenuri internationale care, pana la obtinerea acordului de circulatie in trafic international de la administratiile feroviare europene partenere, se repun in circulatie in trafic national in corelatie cu cerintele de trafic. CFR Calatori recomanda pasagerilor sa foloseasca toate trenurile puse la dispozitie de CFR Calatori, sa nu aleaga doar trenurile de la orele de varf.Astfel, incepand din 15 iunie, vor fi repuse in circulatie trenurile: IR 72 Bucuresti Nord -Timisoara Nord, IR 74 Brasov - Arad, IR 75 Arad - Brasov, IR 367 Cluj Napoca - Brasov, IR 401 Iasi - Bucuresti Nord, IR 402 Bucuresti Nord - Iasi, IR 1591 Bucuresti Nord - Dr Turnu Severin, R 5413 Adjud - Suceava Nord, R 5414 Bacau - Adjud, R 5003 Bucuresti Nord - Buzau, R 5008 Buzau - Bucuresti Nord (nu circula in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale), R 7040 Mogosoaia - Bucuresti Nord (nu circula in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale), R 9344 Giurgiu - Videle (nu circula in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale).Tot din 15 iunie vor mai fi repuse in circulatie trenurile: R 9345 Videle - Giurgiu (nu circula in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale), R 5501 Pascani - Suceava Nord (nu circula in zilele de duminica si sarbatori legale), R 5524 Targu Neamt - Pascani, R 5525 Pascani - Targu Neamt, R 5730 Cacica Hm. - Suceava (nu circula in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale), R 5731 Suceava - Cacica Hm. (nu circula in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale), R 6404 Iasi - Barlad (nu circula in zilele de sambata), R 6405 Barlad- Iasi (nu circula in zilele de sambata), R 3541 Odorhei - Cristur Hm (nu circula in zilele de duminica), R 3544 Cristur Hm - Odorhei (nu circula in zilele de duminica).De asemenea, din 14 iunie isi va relua circulatia trenul R 5508 Suceava Nord - Pascani, iar din 16 iunie trenul IR 366 Brasov - Cluj Napoca.CFR mai recomanda calatorilor cumpararea biletelor din timp pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport , inclusiv a persoanelor care au abonamente si autorizatii si pentru a putea astfel dimensiona cat mai bine capacitatea trenurilor la numarul de locuri solicitat.Totodata, CFR Calatori permite familiilor, persoanelor care locuiesc/lucreaza impreuna sa ocupe locuri alaturate. In schimb, persoanele care nu fac parte din aceste categorii pot cumpara locuri distantate."Masca de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei. Pentru protectia dumneavoastra, a celorlalti calatori si a personalului nostru, va rugam purtati corect masca, astfel incat sa va acopere gura si nasul. Persoanele care calatoresc cu trenul trebuie sa respecte regulile de comportament si igiena impuse de Ministerul Sanatatii si este important sa aiba in vedere regulile si recomandarile noastre de calatorie pentru a le putea asigura un transport in conditii de siguranta", se mai spune in comunicat.