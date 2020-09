CFR Calatori si Ministerul Tranporturilor fac demersuri pentru ca studentii sa poata rezerva online calatoria cu trenul

"Studentii reprezinta o categorie importanta printre calatorii nostri si din acest motiv am cautat impreuna cu Ministerul Transporturilor o solutie care sa le permita procurarea online a biletelor de tren . Am continuat astfel politica asumata la inceputul anului de a pune in centrul atentiei calatorul si nevoile sale si speram ca acest pachet legislativ si platforma informatica aferenta sa fie finalizate pana la inceperea anului universitar. Aceasta masura este doar una dintr-o serie mai lunga din cadrul Strategiei de Digitalizare a CFR Calatori prin care ne dorim sa schimbam substantial experienta calatoriei cu trenul. Vom reveni cu mai multe detalii interesante in perioada imediat urmatoare", a declarat directorul general CFR Calatori, Dan Costescu.Compania si trei organizatii studentesti reprezentative au incheiat joi un protocol cu privire la procedura prin care studentii sa aiba posibilitatea de a-si procura bilete de tren online.Totodata, Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) si CFR Calatori fac demersuri pentru promovarea unui proiect de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti aprobate prin HG nr. 42/2017."Dupa definitivarea formei legale a actului legislativ de modificare si completare a H.G. nr. 42/2017, studentii care vor dori eliberarea online a biletelor/abonamentelor de tren vor trebui sa-si creeze un profil de utilizator pe site-ul www.cfrcalatori.ro sau la casele de bilete CFR Calatori dotate cu sistem electronic de emitere pentru inscrierea datelor care atesta calitatea de student si dreptul la gratuitate", a mai transmis CFR.Intentia companiei este ca masura de emitere online a legitimatiilor de calatorie pentru studenti sa poata fi aplicata la inceperea anului universitar.