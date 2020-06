CFR Calatori suplimenteaza, de Rusalii, capacitatea trenurilor spre litoral si Valea Prahovei

Ziare.

com

"Datorita solicitarilor mai mari fata de weekend-urile precedente, CFR Calatori a decis sa introduca in compunerea trenurilor pentru aceste destinatii mai multe vagoane, in limita parcului disponibil", se mentioneaza in comunicat.Astfel, trenurile spre/dinspre Constanta sau spre/dinspre Brasov vor pleca din statia de formare chiar si cu un numar dublu de locuri. In total, pana la acest moment, sunt puse la dispozitia calatorilor pentru acest sfarsit de saptamana un numar suplimentar de 160 de vagoane, cu aproximativ 12.000 de locuri."Spre exemplu, astazi, 5 iunie, trenurile IR 1681, IR 1682, IR 1683, IR 1684 pe relatia Bucuresti - Constanta si retur au 8 vagoane in compunere si 590 de locuri, ceea ce inseamna o crestere a capacitatii de transport la 220% fata de o zi obisnuita, iar maine 6 iunie au in compunere cate 9 vagoane, cu o capacitate totala de 650 de locuri. Trenul IR 1646 Brasov - Bucuresti pleaca sambata si luni cu 10 vagoane si 780 de locuri, fata de 440 intr-o zi obisnuita", se mai spune in comunicat.Totodata, CFR Calatori recomanda pasagerilor sa nu aleaga doar trenurile de la orele de varf.De asemenea, reprezentantii CFR fac apel la calatori sa nu urce in tren fara bilet, in situatia in care la casa de bilete/ghiseu li se comunica faptul ca locurile au fost epuizate."Recomandarea este valabila si pentru persoanele posesoare de abonamente/autorizatii. Nu vor fi vandute bilete pentru calatoria fara loc (in picioare)", se mai precizeaza in comunicat.CFR mai recomanda calatorilor cumpararea biletelor din timp pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport, inclusiv a persoanelor care au abonamente si autorizatii si pentru a putea astfel dimensiona cat mai bine capacitatea trenurilor la numarul de locuri solicitat.Totodata, CFR Calatori permite familiilor, persoanelor care locuiesc/lucreaza impreuna sa ocupe locuri alaturate. In schimb, persoanele care nu fac parte din aceste categorii pot cumpara locuri distantate.