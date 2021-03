Circulatia trenurilor in Romania, inapoi la semnalizarea manuala. "Decalajele sunt cauzate de indulgenta si rabdarea fara limite a CFR"

"In timp ce altii trimit rachete in spatiu, de vreo 7 ani, CFR Infrastructura impreuna cu Alstom se chinuie sa configureze sistemele de centralizare si telecomunicatii pentru schimbarea macazurilor si semnalelor (evitarea coliziunilor intre trenuri) necesare circulatiei pe cei 40 km de la Curtici pana la Arad (Ghioroc).De altfel, ele au fost blocate recent timp de 20 de ore in zona Arad si s-a mers in regim manual, cu mari intarzieri ("la steag"). Asta dupa ce receptia lucrarilor Alstom s-a facut foarte greu, cu sute de neconformitati. Decalajele sunt cauzate de indulgenta si rabdarea fara limite a CFR cu antreprenorul, pe de-o parte, si de proiectul prost care incearca sa integreze un sistem ultra-modern, gandit pentru linii de mare viteza (ERTMS nivel 2), cu unul "legacy" conceput in 1960 bazat pe relee electromagnetice (BLA+INDUSI).Desi caile ferate nu sunt la fel de importante in mediul politic ca autostrazile, este momentul ca oficialii din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Romania sa intervina si sa aiba discutii aplicate cu Alstom. Impactul acestui blocaj intre public si privat asupra circulatiei feroviare este si poate continua sa fie major. Mai mult, problema de la Arad (km 614)-Curtici se generalizeaza deja pe sute de kilometri, pe intregul "Coridor IV" Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Arad, pe multi ani de acum inainte.Alstom are contracte pentru sistemele de comunicatii, semnalizari si centralizari digitale dintre Sighisoara si Simeria, unde lucrarile la terasamente si linii s-au incheiat dar se circula tot restrictionat, pe un singur fir, deoarece lipsa sistemelor Alstom face imposibila schimbarea macazurilor in gari.Compania are de asemenea contracte pe Brasov-Sighisoara si mare parte din Simeria-Arad, unde lucrarile la calea ferata sunt in desfasurare. Fara o reasezare a relatiilor dintre MT/CFR si Alstom, aceste intarzieri "digitale" risca sa le depaseasca pe cele de la constructia de terasamente, poduri si tuneluri!", se arata in mesajul postat pe Facebook de cei de la Pro Infrastructura.