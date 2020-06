De azi, CFR repune in circulatie trenuri suspendate

Ziare.

com

"Primele trenuri au fost repuse in circulatie, gradual, odata cu iesirea din starea de urgenta si continua cu data de 1 iunie 2020. Exceptie fac trenurile care nu au functie in aceasta perioada (ex: trenurile de naveta pentru elevi)", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii CFR Calatori sustin ca au ca prioritate mobilitatea cetatenilor, asigurarea legaturilor interregionale si regionale, dar si protectia si securitatea calatorilor si a personalului propriu."Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport , inclusiv a persoanelor care au abonamente si autorizatii, si pentru a ne putea astfel dimensiona cat mai bine capacitatea trenurilor la numarul de locuri solicitat,", se mai precizeaza in comunicat.Reprezentantii CFR Calatori recomanda cumpararea online a biletelor de tren pentru a evita aglomeratia la ghisee/casele de bilete si manipularea banilor in numerar."La ghiseu este indicata efectuarea platii cu card bancar sau telefon, in punctele de vanzare unde este posibil acest lucru. Pentru a raspunde nevoii de mobilitate a calatorilor pe calea ferata, ramanem conectati la solicitarile de trafic si in limita parcului de material rulant disponibil intervenim operativ pentru adaptarea capacitatii de transport", se mai spune in comunicat.CFR Calatori recomanda pasagerilor sa nu aleaga doar trenurile de la orele de varf, avand in vedere ca majoritatea companiilor/institutiilor au introdus programul decalat pentru angajati.Totodata, din data de 3 iunie, CFR Calatori va permite familiilor, persoanelor care locuiesc/lucreaza impreuna sa ocupe locuri alaturate. Astfel, persoanele care nu fac parte din aceste categorii, vor cumpara locuri distantate.De asemenea,. "Pentru protectia dumneavoastra, a celorlalti calatori si a personalului nostru, va rugam purtati corect masca, astfel incat sa va acopere gura si nasul", se precizeaza in comunicat.CFR Calatori este pregatita tehnic sa repuna in circulatie trenurile si in trafic international. Operationalizarea acestei decizii este conditionata de obtinerea acordului administratiilor feroviare europene partenere.Persoanele care calatoresc cu trenul, trebuie sa respecte regulile de comportament si igiena impuse de Ministerul Sanatatii, si este important sa aiba in vedere regulile si recomandarile noastre de calatorie pentru a le putea asigura un transport in conditii de siguranta.Societatea de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA este operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public de calatori pe calea ferata. CFR Calatori contribuie la libera circulatie a persoanelor in interiorul si in afara tarii, in conditii ecologice si de siguranta.