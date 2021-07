Directorul CFR, după ce 30 de copii au stat blocați 10 ore într-un tren: ”De ce mă întrebați pe mine? Încercați dumneavoastră să găsiți soluții!" Reacția premierului Cîțu

Întrebat la Antena 3 de ce nu a ajuns o locomotivă timp de 10 ore la trenul blocat, Directorul CFR , Ovidiu Vizante, a dat un răspuns uluitor:"Și de ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația.Toți directorii CFR Călători au încercat să găsească o soluție. Încercați dumneavoastră să găsiți la ora aceea soluții! Încercați să găsiți transbordare la ora 00:00, la 1.000 de călători, câți sunt într-un tren."Copiii blocați în tren au rămas fără apă și mâncare. "Vor primi când ajung la București!" , a spus directorul CFR în legătură cu această situație. Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, 29 iulie,că a fost informat periodic despre situaţia furtunilor şi despre intervenţia autorităţilor, dar şi despre accidentul feroviar de la Feteşti şi aşteaptă rapoartele finale ale intervenţiilor.Întrebat dacă este mulţumit de cum s-a intervenit, Cîţu a precizt că nu poate să se pronunţe încă, dar, în ceea ce priveşte accidentul de la Feteşti ar trebui să se poată face ceva ca pasagerii să nu stea zeci de ore în trenuri. ”Mi se pare anormal să avem astfel de situaţii, iar un şef de la CFR Călători sau un director să spună că soluţia vine din altă parte”, a afirmat premierul.”Am fost informat de ministru dimineaţă la prima oră despre accident . O am o discuţie să văd care sunt concluziile”, a declarat Cîţu.Întrebat dacă se poate face ceva pentru acest nod feroviar de la Feteşti pentru că au tot fost întârzieri din cauza problemelor de acolo, premierul a precizat: ”Ar trebui să se poată face ceva. De la minister ar trebui să vină soluţii. Pe cale ferată bani au fost alocaţi pentru modernizarea căii ferate la începutul anului, execuţia nu este cea mai bună”.În legătură cu soluţii pentru pasagerii care aşteaptă în trenuri, între care copii care revin de la mare, premierul a declarat: ”Să răspundă cei care se ocupă de acest lucru. Dacă oamenii au suferit de pe urma modului în care este administrată, ar trebui să răspundă ministerul de resort. Mi se pare anormal să avem astfel de situaţii, iar un şef de la CFR Călători sau un director să spună că soluţia vine din altă parte. Soluţia este a celor care administrează sectorul respectiv”.Întrebat dacă îl va demite pe şeful CFR Călători, premierul a afirmat: ”Să am toate informaţiile, să văd ce s-a întâmplat”.