Haos in gari. Trenurile au intarzieri de aproape doua ore din cauza frigului

Astfel, trenul IR 1586, pe relatia Constanta - Bucuresti, a acumulat o intarziere de 100 de minute, in conditiile in care ora sosirii era 7:53, potrivit tabelei de Sosiri/Plecari din Gara de Nord."Intarzieri in traficul feroviar sunt inregistrate din cauza temperaturilor scazute, consemnate la aceasta ora, in circulatia trenurilor spre si dinspre Constanta, astfel: intre Lehliu si Sarulesti avem un tren de marfa defect, iar trenurile de calatori au fost retrase pentru circulatie pe celalalt fir, iar intre Sarulesti si Fundulea se actioneaza cu o drezina pantograf la linia de contact de pe firul II si liniile 3 si 4 din statia Sarulesti, pentru repunerea sub tensiune. Pe aceasta distanta trenurile de calatori circula pe un singur fir, iar in statia Sarulesti doar pe liniile 2 si 3", precizeaza Oana Branzan.In schimb, ea a dat asigurari ca la aceasta ora se circula in conditii normale de trafic pe celelalte magistrale.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana miercuri dimineata informarea de vreme rea, ce vizeaza intreaga tara.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 8 decembrie, ora 10:00 - 9 decembrie, ora 10:00, in sud-estul tarii se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie, iar pe alocuri vor fi depuneri de polei, cu o probabilitate mai ridicata in Baragan si in sud-estul Moldovei. In Carpatii de Curbura, in Carpatii Meridionali, in restul Munteniei si al Moldovei va ninge si se va depune strat nou de zapada , in medie de 5 - 10 cm.Meteorologii precizeaza ca, in urmatoarele zile, temporar se vor semnala precipitatii in toate regiunile, dar mai ales in cele sudice, estice si centrale, precum si in zonele de munte, unde cantitatile de apa vor fi insemnate.