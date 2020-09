Hotarare Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta: Masca de protectie, obligatorie in Centrul Vechi, piete, targuri, statii STB si CFR

"S-a hotarat purtarea obligatorie a mastii de protectie pe toata durata zilei in zona delimitata ca fiind Centrul Vechi, in toata zona pietonala. S-a decis obligativitatea purtarii mastii de protectie in piete, in targuri si in expozitii, pe toata durata desfasurarii expozitiei, targurilor de catre toate persoanele. S-a hotarat purtarea obligatorie a mastii in statiile STB, in gari, statii CFR, peroane, autogari, statii de auto, taximetre", a spus Mariana Stancu-Tipisca.Ea a informat ca s-a stabilit pentru organizatorii de evenimente sau spectacole obligativitatea de a pune la dispozitia publicului masti de protectie. De asemenea, purtatorul de cuvant a precizat ca s-a decis obligativitatea participantilor la evenimente, la spectacole de a purta masti de protectie pe toata durata respectivelor manifestari, de la accesul in zona si pana la iesirea din aceasta.Stancu-Tipisca a mentionat ca hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.In alta ordine de idei, ea a anuntat ca, in urma unei alte hotarari a CMSU de luni, si CFR Calatori va face parte din CMSU."A dorit CFR-ul sa fie membru cu drepturi depline in acest comitet, pentru ca si ei contribuie (...) la masurile pentru prevenirea raspandirii epidemiei de COVID si nu s-a opus nimeni ca CFR sa fie membru de drept in acest comitet", a adaugat Stancu-Tipisca.