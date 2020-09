Incident feroviar neobisnuit. Un tren de persoane a fost lovit de un container cazut de pe un camion

"Incident feroviar in apropiere de localitatea Negreni. In urma cu putin timp am fost alertati despre faptul ca un container s-a desprins de pe un autotren si a ajuns in zona caii ferate, un tren personal care circula in acel moment in zona a acrosat containerul respectiv", a anunat ISU Cluj la scurt timp dupa producerea accidentului.Potrivit sursei citate, nu au fost persoane ranite. Conform IPJ Cluj, traficul feroviar a fost blocat pana la degajarea containerului.