Mai multe trenuri suspendate din martie si aprilie vor fi repuse in circulatie de CFR Calatori

IR 144 Cluj-Napoca - Oradea,

IR 143 Oradea - Cluj-Napoca,

IR 1657 Bucuresti Nord - Bacau,

IR 1812 Timisoara Nord - Sibiu,

IR 1818 Timisoara Nord - Targu Mures,

IR 1819 Targu Mures - Timisoara Nord,

R 5701 Suceava - Ilva Mica,

R 5704 Ilva Mica - Suceava,

R 2381 Simeria - Savirsin,

R 2386 Savirsin - Simeria,

R 3745 Arad - Santana,

R 3746 Santana - Arad,

R 2203 Arad - Curtici,

R 2206 Curtici - Arad,

R 2205 Arad - Curtici,

R 2208 Curtici - Arad.

Potrivit CFR Calatori, continua procesul de repunere in circulatie a trenurilor a caror circulatie a fost temporar suspendata incepand cu lunile martie si aprilie, in corelatie cu masurile de prevenire si control a virusului SARS-CoV-2, emise de autoritati.Astfel, din 9 iunie vor fi repuse in circulatie trenurile:Din 10 iunie, vor reintra in circulatie trenurile: IR 1658 Bacau - Bucuresti Nord, IR 1811 Sibiu - Timisoara Nord, iar din 13 iunie - R 5581 Veresti - Botosani, R 5566 Suceava Nord - Botosani si R 5584 Botosani - Veresti.CFR Calatori recomanda cumpararea biletelor din timp, iar de miercuri achizitionarea cu anticipatie a biletelor creste de la 10 la 20 de zile. Totodata, se recomanda cumpararea online a biletelor de tren pentru aevita aglomeratia la ghisee/casele de bilete si manipularea banilor in numerar. La ghiseu, este indicata efectuarea platii cu card bancar sau telefon, in punctele de vanzare unde este posibil acest lucru.Tot de miercuri, CFR Calatori va permite familiilor, persoanelor care locuiesc/lucreaza impreuna sa ocupe locuri alaturate. Persoanele care nu fac parte din aceste categorii vor cumpara locuri distantate.Masca de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei.