Podul feroviar prabusit de la Gradistea va fi reconstruit. CFR Infrastructura a semnat contractul de peste 470 de milioane de lei

Obiectivul general al investitiei modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1: "Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana", prevede proiectarea si executia lucrarilor de modernizare, in conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare, pe linia de cale ferata dintre statiile Vidra si Comana (inclusiv statia Comana), de la km 18+180 (capatul Y al statiei Vidra), pana la km 30+200 (capatul Y al statiei Comana), un traseu in lungime de 12,02 km cu 6 lucrari de arta (4 poduri si 2 viaducte):- pod CF km 23+607 peste raul Arges, intre Haltele Vidra si Gradistea- pod km 18+265 peste raul Sabar.Noul tablier va avea deschiderea de 45 m.- pod km 18+402 peste raul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m- pod km 28+375 peste raul Neajlov. Noul tablier va avea deschiderea de 70 m.- viaducte de acces, de la km 23+201, pana la km 24+554Valoarea contractului este de 472.049.303 lei fara TVA, cu termen pentru proiectare de 6 luni si de 24 de luni pentru executia lucrarilor - de la emiterea ordinului de incepere -, sursa de finantare fiind asigurata din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 - 2020.Linia CF Bucuresti - Giurgiu este o importanta legatura feroviara intre Coridorul Rin - Dunare si tarile din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia), prin traversarea Dunarii pe Podul Prieteniei, in sectorul de granita dintre Romania si Bulgaria.