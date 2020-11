Podul CFR de la Gradistea va fi reconstruit dupa 15 ani. Licitatia a fost castigata de austriecii de la Porr Construct

"A fost stabilita oferta castigatoare la licitatia pentru modernizarea liniei CF Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu - Nord Frontiera (Lot 1). Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor informeaza ca in urma licitatiei derulata de catre Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA oferta depusa de PORR Construct, in valoare de 472.049.303 lei fara TVA, a fost declarata castigatoare in cadrul procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare si executie lucrari pentru Modernizarea liniei CF Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera", Lot 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana", a informat ministerul.Podul de la Gradistea s-a prabusit in 2005, iar reconstructia sa a fost amanata mai multi ani din lipsa de bani. Distanta pe cale ferata intre Bucuresti si Giurgiu este acum strabatuta prin Videle.Obiectivul general al investitiei Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1: 'Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana', prevede proiectarea si executia lucrarilor de modernizare, in conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare, intre statiile Vidra si Comana (inclusiv statia Comana), de la km 18+180 (capatul Y al statiei Vidra), pana la km 30+200 (capatul Y al statiei Comana) si a mai multor poduri de cale ferata.Acestea sunt: pod CF km 23+607 peste raul Arges, intre Haltele Vidra si Gradistea, care asigura supratraversarea caii ferate peste raul Arges. In zona raului Arges, traversarea va fi asigurata printr-o suprastructura de cale simpla, tip grinda cu zabrele, cu deschideri de 70m+145m+70m, cuva de balast. Pe malul stang al Argesului (directia Bucuresti) se vor executa viaducte de acces cu 8 deschideri de 30 m, iar pe malul drept (directia Giurgiu) se vor executa viaducte de acces cu 23 deschideri de 30 m si 3 deschideri de 33 m.Alt pod este la km 18+265 peste raul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m. De asemenea, proiectul prevede si modernizarea podului la km 18+402 peste raul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m. Lucrari de modernizare sunt prevazute si la pod km 28+375 peste raul Neajlov. Noul tablier va avea deschiderea de 70 m.Sursa de finantare a acestui obiectiv este asigurata din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 - 2020.