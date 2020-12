FOTO Record feroviar pe ruta Brasov-Bucuresti-Constanta: Trenul a ajuns la destinatie in doar 4 ore

Incepand de duminica, 13 decembrie, odata cu intrarea in vigoare a noului mers de tren 2020 - 2021, CFR Calatori anunta ca a introdus mai multe trenuri de pasageri care ofera servicii de tip InterCity, cu o durata redusa de parcurs, confort sporit si cu un cost al calatoriei similar trenurilor InterRegio.Trenul "Tomis Expres" a parcurs duminica, 13 decembrie, distanta de 391 de kilometri intre Brasov - Bucuresti - Constanta in 4 ore si 10 minute, un record in ceea ce priveste durata calatorie pe aceasta ruta.Distanta Brasov - Bucuresti se va parcurge in doar 2 ore si 7 minute cu o singura oprire de un minut in Predeal.Viteza maxima de circulatie a fost de 160 km/h, iar viteza medie de peste 100 km/h, comparabila cu cea a trenurilor Intercity din Uniunea Europeana, precizeaza Ministerul Transporturilor.Trenul este compus din vagoane moderne de clasa 1, clasa 2 si vagon restaurant.Perechea de trenuri "Tomis Expres" valorifica proiectele de modernizare a sectoarelor de cale ferata Bucuresti - Constanta si Bucuresti - Predeal, parti componente ale coridorului feroviar IV (Coridorul Rin-Dunare), investitii finantate din fonduri europene cu contributie de la bugetul de stat.