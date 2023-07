Reduceri de peste la 50% la biletele pentru "Trenurile Zapezii"

CFR Calatori reduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, preturile biletelor pentru "Trenurile Zapezii". Este vorba despre garniturile care au ca destinatie, punct de plecare sau care doar tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt.

Potrivit companiei, calatorii vor avea reduceri de 25% de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio care au ca punct de plecare/destinatie una dintre statiunile montane de pe ruta Sinaia-Brasov sau din Vatra Dornei si Piatra Neamt.

Reduceri intre 31% si 56% se vor aplica zilnic pentru calatoriile la clasa a 2-a cu trenurile InterRegio care circula pe Valea Prahovei, pe rute intre Sinaia - Brasov si retur.

Spre exemplu, pe ruta Bucuresti - Predeal, un bilet la reducere va costa 30,60 lei, cu 8,90 lei mai putin fata de normal. Pentru o calatorie Constanta - Brasov sau Bucuresti Nord - Piatra Neamt un bilet cu pret redus va costa 60,45 lei, cu 18,85 lei mai putin fata de tariful intreg. In plus, pentru ruta Iasi - Vatra Dornei Bai, costul unui bilet va fi de 50,70 lei, cu 15,60 lei mai ieftin decat in restul anului.

"Exemplele de tarife sunt valabile de la data 1 ianuarie 2018 si includ si tariful de rezervare a locului care este 3,9 lei", informeaza compania.

Biletele la pret redus pot fi cumparate online de pe www.cfrcalatori.ro, dar si de la automatele XsellKiosk din gari, de la automatele ZebraPay, direct de la casele de bilete din gari si agentii de voiaj CFR sau de la agentii de turism.

De reduceri pot beneficia atat adultii cat si copiii care calatoresc cu trenuri Interregio, la clasa a 2-a. Aceste diminuari de tarife nu se cumuleaza cu alte oferte. Exceptie face insa reducerea de 5% oferita la cumpararea online a biletelor.

