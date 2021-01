Trenuri blocate in gari din cauza gerului. Au ore intregi de intarzieri dupa ce sinele s-au rupt

UPDATE - Circulatia trenurilor CFR Calatori se desfasoara in conditii de iarna severa, transmite CFR Calatori, care prezinta situatia blocajelor in trafic * Traficul feroviar a fost intrerupt intre statiile Radoiesti - Olteni dupa ce o sina s-a fisurat din cazua gerului, iar trenul IR 1594 Craiova - Bucuresti Nord a fost oprit pana la remedierea deficientei, timp in care sistemul de incalzire a fost functional. Trenul se afla acum in circulatie * Totodata, si la Targu Ogna a fost fisurata sina de cale ferata, iar trenul R 5202 Siculeni - Focsani a stationat pana la remedierea acesteia. Trenul se afla acum in circulatie.* Din cauza temperaturilor scazute, automotorul Desiro care forma trenul IR 1770 Galati - Bucuresti Nord a fost schimbat in statia Faurei si inlocuit cu locomotiva cu vagoane. Astfel calatorii au fost preluati cu aceasta garnitura pentru continuarea calatoriei. Trenul se afla in circulatie."Sina rupta intre Onesti si Targu Ocna a fost remediata, iar trenul a plecat din statie la ora 09.45, avand 162 minute intarziere", spun reprezentantii CFR Calatori.Trenul trebuia sa ajunga la Focsani la ora 9.00."Trenul este functional, dar nu a avut pe unde sa treaca", au spus acestia.O situatie similara a fost inregistrata si in cazul unui tren care venea de la Craiova spre Bucuresti.CITESTE SI: