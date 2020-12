UPDATE Trenuri blocate in gari si intarzieri de zeci de minute, din cauza zapezii. Doua trenuri s-au defectat

Trenurile care trebuiau sa soseasca in Gara de Nord din Bucuresti de la Galati aveau, marti dimineata, intarzieri intre 50 si 100 de minute."Pe Galati, trenul R 7360 este defect pe firul I, intre Rosetti si Cilibia, celelalte trenuri a u circulat doar pe firul II. Trenurile IR 1732 si R 7362 au asteptat la cruce cu alte trenuri. Trenul R 7360 are probleme la locomotiva, nu la pantograf", a explicat Oana Branzan, purtatoarea de cuvant a CFR Infrastructura.Ninsorile cazute in noaptea de luni spre marti au dus la instituirea unor limitari de viteza pe magistrala spre Constanta, potrivit CFR Infrastructura. Din cauza rafalelor puternice de vant, limitarea de viteza este de 80 km/ora intre Fundulea si Sarulesti, iar intre Lehliu si Sarulesti se circula pe un singur fir, intrucat pe celalalt fir a ramas blocat un tren dupa ce s-a defectat."La Faurei, din cauza stratului gros de gheata depus peste macazuri, acestea au fost manevrate mai greu. Pe Constanta, avem o limitare de viteza de 80 km/h, la aceasta ora, din cauza rafalelor puternice de vant, intre Fundulea si Sarulesti, iar intre Lehliu si Sarulesti se circula pe un fir, deoarece pe celalalt fir a ramas defect R 8014", transmite Oana Branzan.Potrivit Clubului Feroviar, cu restrictii s-a circulat inca de azi-noapte pe magistrala spre Constanta. Intre Branesti si Fundulea au fost instituite restrictii si de 50 de kilometri la ora, ceea ce a perturbat circulatia trenurilor, mai arata sursa citata.CFR Infrastructura anunta ca se circula in conditii de iarna, insa fara probleme majore in trafic