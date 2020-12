VIDEO Angajat CFR snopit in bataie fiindca le-a spus unor tineri sa nu faca mizerie: "Probabil au fost si bauti, ca altfel nu se explica"

Barbatul se afla la locul de munca, in statia din Seini, judetul Maramures, cand un grup de tineri l-a atacat. Totul ar fi pornit, spun colegii victimei, din cauza ca barbatul le-a atras acestora atentia sa nu faca mizerie.Barbatul a fost atacat chiar in biroul lui, dupa ce le-a atras atentia tinerilor sa nu faca mizerie in incinta unei cladiri dezafectate din statia CFR. Imediat dupa ce victima s-a intors in biroul sau tinerii au sarit pe el. In momentul in care a fost atacat, barbatul nu se afla singur in statia CFR. Era alaturi de un coleg de serviciu pe noapte."El si-a facut datoria sa mearga sa le spuna sa nu faca galagie sau mizerie pe aici si probabil au atacat atunci. Cum au fost mai multi, probabil au fost si bauti ca altfel nu se explica", a declarat pentru Antena 1, Vasile Muresan, colegul victimei.Colegul alaturi de care era de serviciu in tura de noapte se afla la control intr-o alta cladire. Tot el este cel ce a gasit victima intr-o balta de sange, chiar in biroul sau. Veniti la fata locului, criminalistii au reconstituit traseul agresiunii."Ieri, 16 decembrie, la ora 5.30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat in gara CFR din Seini. Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de ingrijiri medicale. Politistii efectueaza verificari pentru identificarea si luarea masurilor legale care se impun fata de persoanele implicate", au declarat reprezentantii IPJ Maramures.Aseara, 16 decembrie, in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Maramures, impreuna cu cei din Seini, Baia Mare si din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat suspectii unei agresiuni, produsa ieri in statia CFR Seini, a carei victima a fost un barbat de 53 ani din judetul Satu Mare.Acestia sunt doi tineri de 21 ani respectiv 18 ani, fata de care s-a dispus masura retinerii pentru 24 ore. Suspectii sunt cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala.Acestia au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Maramures, scrie publicatia locala Sighet247.ro "Se pare ca sunt leziuni buco-maxilo-faciale. S-a luat legatura cu Clinica de Buco-maxilo-faciala din Cluj si asteptam sa vedem daca il primesc", a declarat Vasile Pop, manager Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare.Cazul a ajuns si in atentia inspectorilor de la ITM, avand in vedere ca agresiunea a avut loc in timp ce barbatul se afla la serviciu.CITESTE SI: