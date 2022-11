Weekend prelungit de Sf. Maria: Mai multe trenuri spre litoral si manastiri

A inceput un weekend prelungit, datorat zilei de vineri, 15 august, cand romanii au zi libera, pentru sarbatoarea religioasa de Sfanta Maria.

In aceste zile, CFR Calatori anunta ca a suplimentat numarul de trenuri pentru a veni in intampinarea cererilor primite din partea celor care intentioneaza sa calatoreasca spre principalele destinatii de pelerinaj sau spre litoral.

Astfel, in zilele de 15, 16 si 17 august, doua trenuri vor circula suplimentar in programul Trenurile Soarelui, spre/dinspre Constanta:

* Bucuresti Nord (07.50) - Constanta (10.30) - InterRegio 12696-1;

* Constanta (18.30) - Bucuresti Nord (21.10) - InterRegio 12695-2.

In plus, in aceeasi perioada, trenurile care pleaca din Timisoara catre Bucuresti la ora 22.10, si din Bucuresti catre Timisoara la ora 21.45, isi vor prelungi ruta pana la/de la Constanta:

* Timisoara Nord (22.10) - Constanta (10.30) - InterRegio 1696/12696-1;

* Constanta (18.30) - Timisoara Nord (07.02) - InterRegio 12695-2/1695.

De asemenea, trenurile InterRegio de pe rutele cele mai solicitate, din marile orase catre litoral, vor avea in compunere mai multe vagoane decat in mod obisnuit, se arata intr-un comunicat CFR Calatori remis Ziare.com.

Pe de alta parte, vineri, 15 august, in ziua de sarbatoare legala Adormirea Maicii Domnului, vor circula suplimentar:

- spre/dinspre centrul de pelerinaj din Ardeal - Manastirea Nicula

* Cluj Napoca (11.54) - Gherla (12.50) - Regio 13402;

* Gherla (13.20) - Ilva Mica (15.32) - Regio 13408;

* Gherla (13.35) - Bistrita Nord (15.32) - Regio 13410;

* Dej Calatori (13.00) - Cluj Napoca (14.35) - Regio 13403.

- spre/dinspre centrul de pelerinaj din Valea Jiului - Manastirea Lainici

* Craiova (14.15) - Filiasi (15.13) - Petrosani (18.33) - Regio 2085;

* Petrosani (19.15) - Filiasi (22.51) - Craiova (23.36) - Regio 2086.

- spre/dinspre localitatea Cacica

* Cacica (14.00) - Suceava (14.56) - Regio 13604.

- spre/dinspre localitatea Pitesti

* Piatra Olt (16.20) - Pitesti (18.43) - Regio 9476;

* Pitesti (19.32) - Piatra Olt (21.41) - Regio 9479.

