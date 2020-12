Circulatia este restrictionata pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti. Drumarii efectueaza lucrari de reparatii

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, intre orele 9,00 - 12,00, au loc lucrari de reparatii la partea carosabila pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia rutiera fiind restrictionata astfel:* intre km 66-67, sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Ulmi, judetul Dambovita, fiind restrictionata prima banda;* intre km 49-51, sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, fiind restrictionata prima banda;* intre km 43-45, sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, fiind restrictionata prima banda.Conducatorii auto sunt sfatuiti sa reduca viteza in zona lucrarilor si sa semnalizeze orice intentie de schimbare a benzii de circulatie