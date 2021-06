Bulevardele din centrul Capitalei devin din nou zona pietonala in weekend. Rute ocolitoare pentru soferi

In perioada 29 mai - 17 octombrie, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 11.00 - 22.00, se va restrictiona circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Bucuresti.Zona 1 - delimitata de Bd. Ion Mihalache - Str. Arh. Ion Mincu - Bd. Aviatorilor - Piata Victoriei, cu restrictionarea circulatiei rutiere pe Sos. Kiseleff, intre Str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei si pe Str. Barbu Delavrancea, intre Bd. Ion Mihalache si Str. Arh. Ion Mincu;Zona 2 - restrictionarea circulatiei rutiere pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si Piata Natiunile Unite, cu asigurarea traversarilor la urmatoarele artere: - Str. Sevastopol spre Str. Grigore Alexandrescu; - Str. Gheorghe Manu; - Bd. Dacia ; - Str. Stirbei Voda si Str. Episcopiei spre C.A. Rosetti si Str. Dem I. Dobrescu; - Str. Ion Campineanu; - Bd. Regina Elisabeta;Zona 3 - delimitata de Calea Victoriei - Bd. Dacia - Str. D.I. Mendeleev - Str. Georges Clemenceau - Str. Episcopiei, cu restrictionarea circulatiei rutiere pe Str. George Enescu, intre Str. Georges Clemenceau si Calea Victoriei, si total pe Str. Biserica Amzei, Piata Amzei si Str. G-ral Christian Tell;Zona 4 - delimitata de Str. Episcopiei - Str. George Enescu - Bd. Gh. Magheru - Str. C.A. Rosetti - Calea Victoriei, cu restrictionarea circulatiei rutiere pe Str. Benjamin Franklin, Str. Nicolae Golescu si Str. Anastasie Simu;Zona 5 - delimitata de Bd. Gh. Magheru - Str. George Enescu - Piata Lahovari - Bd. Dacia - Str. Aurel Vlaicu - Str. Icoanei - Str. I.L. Caragiale - Str. Maria Rosetti, cu restrictionarea circulatiei rutiere pe Str. J.L. Calderon, intre Str. Maria Rosetti si Str. Dumbrava Rosie, pe Str. Dumbrava Rosie, intre Str. J.L. Calderon si Str. Aurel Vlaicu, pe Str. Pitar Mos, intre C.A. Rosetti si Str. Dionisie Lupu, pe Str. Pictor Arthur Verona, intre Str. J.L. Calderon si A.D. Xenopol si intre Str. Dionisie Lupu si Bd. Gh. Magheru, si pe Str. G-ral Eremia Grigorescu intre Piata Gh. Cantacuzino si Piata Lahovari; se va mentine circulatia rutiera pe Str. Polona, pe Str. A.D. Xenopol si pe Str. Dionisie Lupu;Zona 6 - delimitata de Calea Victoriei - Splaiul Independentei - Str. Anghel Saligny - Str. Lipscani - Str. Ion Brezoianu - Str. Domnita Anastasia - Str. Eforie, cu restrictionarea circulatiei rutiere pe Str. Lipscani, intre Calea Victoriei si Str. Ion Brezoianu, pe Str. Domnita Anastasia intre Calea Victoriei si Str. Eforie, si total pe Str. Mihai Voda, Str. Ilfov, Str. Inginer Guglielmo Marconi si Str. Dumitru Raureanu;Zona 7 - delimitata de Bd. I.C. Bratianu - Str. Halelor - Splaiul Independentei - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta, cu permiterea circulatiei rutiere pe Str. Doamnei, segmentul cuprins intre Bd. I.C. Bratianu si Str. Academiei, Bucuresti, Str. Logofatul Udriste 9-15, Sector 3, pe Str. Ion Ghica si pe Str. Academiei, restul strazilor fiind exclusiv pietonale conform D.P.G. nr. 766/2005 privind Centrul Istoric.Restrictiile de circulatie privesc arterele din interiorul perimetrelor, fara a afecta circulatia de pe arterele care delimiteaza zonele.Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Bd. Constantin Prezan - Piata Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Bd. I.C. Bratianu - Piata Unirii - Splaiul Independentei;Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Bd. Constantin Prezan - Piata Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Piata Victoriei - Str. Buzesti - Str. Berzei.