Capitala, prima seara sub noile restrictii: Circulatia restrictionata de la ora 20.00, magazinele si localurile inchise de la ora 18.00

Potrivit Prefecturii, incepand din 28 martie, ora 00:00, au intrat in vigoare masurile adoptate prin Hotararea Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta nr. 19 din 27 martie 2021.Sursa citata aminteste locuitorilor Capitalei ca in aceasta seara intra in vigoare doua masuri noi: programul agentilor economici se desfasoara pana la ora 18.00, iar deplasarea in afara locuintei este limitata, dupa ora 20.00.In Bucuresti, rata de infectare a ajuns la 7,02 la mie.Sambata, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat o hotarare privind masurile restrictive care intra in vigoare, in Capitala, de duminica de la miezul noptii. Astfel, circulatia persoanelor este interzisa intre orele 22.00-5.00 de luni pana joi si intre 20.00-5.00, de vineri pana duminica, iar operatorii economici pot functiona intre 5.00 si 21.00 in timpul saptamanii, respectiv 5.00-18.00, de vineri pana duminica. La mall-uri, trebuie asigurata o suprafata de 7 metri patrati pentru fiecare persoana, iar accesul in pietele agroalimentare si in pietele volante se va face fara a depasi jumatate din capacitate.Prefectura Bucuresti a facut cateva precizari cu privire la exceptii:1. Cabinetele medicale, inclusiv stomatologice nu sunt afectate de reducerea programului operatorilor economici.2. Scoaterea animalelor de companie in fata locuintei este permisa, cat timp persoana nu se deplaseaza in nicio alta parte si prezinta dovada ca locuieste in imobilul in fata caruia se afla.3. Victimele violentei familiale se pot deplasa la sectiile de politie sau la centrele de primire, ca de altfel, orice persoana care este in situatia de a fi nevoita sa iasa din casa pentru a isi proteja viata sau integritatea fizica, a sa sau a persoanelor pe care le are in grija.4. Pentru vaccinare, este permisa deplasarea.