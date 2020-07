CFR repune in circulatie trenurile internationale

Ziare.

Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, in urma negocierilor purtate cu operatorii feroviari OBB din Austria si MAV Start din Ungaria, se va relua circulatia prin frontierele feroviare Curtici - Lokoshaza si Episcopia Bihor - Biharkerestesz.Astfel, vor fi puse in circulatie trenuri internationale cu plecare din Bucuresti Nord, Brasov, Timisoara Nord spre Budapesta si Viena.Compania a mai anuntat ca, in urma acordului primit din partea administratorului feroviar BZD din Bulgaria, vor fi repuse in circulatie, din data de 6 iulie, trenurile international 1095 si 1094 pe rita Bucuresti Nord - Ruse si retur, conform mersului din extrasezon, avand in vedere faptul ca nu s-a obtinut inca acordul pentru circulatia feroviara catre Salonic si Halkali / Istanbul."Vom reveni la circulatia corespunzatoare sezonului estival spre / dinspre Sofia, Salonic, Halkali/Istanbul in conditiile in care administratiile feroviare partenere ne vor transmite acordul de circulatie pe teritoriul tarilor lor", a informat CFR Calatori.Compania reaminteste ca in trenuri masca de protective este obligatorie pe toata durata calatoriei.