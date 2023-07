Circulatia trenurilor, blocata intre Busteni si Sinaia

Circulatia trenurilor a fost blocata, marti dimineata, intre statiile Busteni si Sinaia, pe firul trei, din cauza prabusirii unui copac pe calea ferata.

Circulatia a fost inchisa, pe firul II, din cauza prabusirii unui copac in gabaritul liniei, la km 125+000. In acest moment, doar trenul R 473-2 stationeaza in Busteni, de la ora 9.13, anunta Amos News.

Echipe speciale de interventie au sosit la fata locului pentru a indeparta copacul de pe calea ferata.

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA da asigurari ca toate masurile operative intreprinse de angajatii feroviari au ca principal scop redeschiderea in cel mai scurt timp, si desfasurarea circulatiei feroviare in conditii de deplina siguranta.

Ads