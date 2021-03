Circulatie in conditii de lapovita si ninsoare in Capitala, pe autostrazile A1, A3 si mai multe drumuri judetene

Circulatia in Bucuresti

Mai mult, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau ca efect al conditiilor meteorologice nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului.La ora transmiterii acestei stiri se inregistreaza precipitatii sub forma de ninsoare pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A3 Bucuresti - Ploiesti si pe mai multe drumuri nationale din judetele Prahova, Dambovita, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinti si Gorj.Pe raza municipiului Bucuresti si pe unele artere rutiere din judetul Caras-Severin se circula acum in conditii de lapovita si ninsoare, potrivit autoritatilor De asemenea, pe mai multe drumuri din judetele Harghita, Neamt, Suceava si Maramures se circula in conditii de ninsoare usoara.Pe toate aceste artere se actioneaza cu material antiderapant, neinregistrandu-se in acest moment probleme deosebite."Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, conducatorii auto sunt sfatuiti ca, inainte de a pleca la drum, sa se asigure ca au vehiculul echipat corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna, sa se intereseze in privinta conditiilor meteorologice si a traseului care urmeaza a fi parcurs, sa adapteze in permanenta viteza de deplasare la conditiile de drum si sa nu efectueze manevre periculoase la volan", se arata in comunicatul publicat de Infotrafic. Meteorologii prognozeaza o vreme rece in Bucuresti , pe parcursul urmatoarelor zile, cu valori minime ce vor ajunge pana la la -8 grade Celsius, dar si cu precipitatii insemnate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare, si intensificari temporare ale vantului, ce vor atinge la rafala 45 - 55 km/h.