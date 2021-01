Sfaturi de la politie pentru soferii care circula pe drumurile inzapezite. "Nu uitati de politetea rutiera"

Intrucat au fost anuntate schimbari ale vremii caracterizate prin precipitatii in cea mai mare parte a tarii, sub forma de ninsori si lapovita, conducatorii de autovehicule sunt sfatuiti sa circule cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, transmite Politia.De asemenea, in urmatoarele zile si pe aproape intreg parcursul saptamanii viitoare, probabilitatea de aparitie a intervalelor cu precipitatii va fi ridicata, concomitent cu racirea vremii.In cazul in care partea carosabila este alunecoasa, pentru a incetini, trebuie folosita frana de motor. In niciun caz nu trebuie bruscate comenzile!Pentru a putea opri in conditii de siguranta atunci cand autovehiculul care circula in fata franeaza brusc, trebuie marita distanta in mers.Reamintim ca utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.In conditiile unui trafic aglomerat, nu uitati de politetea rutiera si nu blocati intersectiile. De asemenea, nu va angajati in depasirea coloanelor de autovehicule.In situatia in care vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza ploii, lapovitei sau ninsorii, folosirea luminilor de toti conducatori auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers.In aceste conditii, politistii rutieri recomanda ca luminile de intalnire sa fie folosite si pe timpul zilei, permanent, mai ales in conditii de vreme nefavorabila.In cazul ramanerii in pana, triunghiurile de presemnalizare trebuie asezate la o distanta mai mare de autovehicul, decat in conditii normale.Nu consumati alcool si nu conduceti daca simtiti ca sunteti obositi! Nu folositi telefonul sau alte dispozitive mobile in timp ce conduceti.Si pietonilor le recomandam sa-si sporeasca atentia, sa evite pe cat posibil folosirea partii carosabile, mai ales dupa lasarea intunericului si in conditii de vizibilitate redusa, sa se asigure temeinic inaintea traversarii drumurilor.Informatii actualizate despre situatia traficului gasiti pe siteul oficial al Politiei Romane, la sectiunea Infotrafic: https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic - va recomandam sa verificati starea traseului pe care urmeaza sa il parcurgeti, inainte de a pleca la drum.Citeste si: