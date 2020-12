Circulatie ingreunata pe timpul noptii pe Centura Capitalei, in zona Pasajului Mogosoaia, din cauza unor lucrari

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in perioada 15-18 decembrie, pe Centura municipiului Bucuresti, intre km 66+540 - km 67+340 se vor executa lucrarile pentru obiectivul "Pasaj Mogosoaia pe Centura Municipiului Bucuresti peste DN 1A", in intervalul orar 22.00-05.00, pe durate succesive de maximum 30 de minute."Se va bloca o portiune din sensul giratoriu intre intersectia cu DN 1A - sens Bucuresti - Otopeni si intersectia cu breteaua 8 (sens Otopeni-Mogosoaia). Circulatia va fi dirijata cu ajutorul pilotilor de trafic , instruiti si echipati corespunzator, pe durate succesive de maximum 30 de minute, in intervalul orar 22:00- 05:00", arata CNAIR.Astfel, pe sensul Bucuresti - Otopeni, circulatia se va desfasura pe DN 1A - breteaua 7 - (Bucuresti-Otopeni: km 66+870- km 67+340) a pasajului sau DN 1A - sensul giratoriu (dirijat pe partea stanga a acestuia) - DN Centura Bucuresti breteaua 8 (Otopeni-Mogosoaia km 66+870 - km 67+280);Pe sensul Bucuresti - Mogosoaia/Chitila, circulatia se va desfasura pe DN 1A - sensul giratoriu (dirijat pe partea stanga a acestuia) - DN 1A/DN CB (breteaua 5 Mogosoaia-Chitila: km 66+360 - km 66+840).Pe sensul Chitila - Mogosoaia/Otopeni circulatia se va desfasura pe DN CB breteaua 6 (Chitila-Bucuresti km 66+420 - km 66+840) - sensul giratoriu (dirijat pe partea stanga a acestuia) - DN 1A/ DN Centura Bucuresti (breteaua 7 sens Bucuresti Otopeni).Pe sensul Mogosoaia - Chitila/Bucuresti si Chitila - Bucuresti circulatia se va desfasura normal.Pe sensul Mogosoaia - Otopeni circulatia se va desfasura pe DN 1A - sensul giratoriu (dirijat) - DN Centura Bucuresti (breteaua 7 sens Bucuresti - Otopeni)."Se va restrictiona banda interioara a giratiei, iar pentru desfasurarea traficului se va asigura o banda de circulatie de minimum 5,50 m, care de asemenea va fi dirijata de catre pilotii de trafic", precizeaza CNAIR.CITESTE SI: