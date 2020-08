Cosmarul soferilor care folosesc ruta de pe Valea Oltului, la final. CNAIR a redeschis circulatia pe DN7, pe ambele sensuri, la Caineni

Intreruperea circulatiei a fost determinata de surparea unui parti din drumul national, dupa cresterea debitului raului Olt ca urmare a ploilor puternice din primavara. Situatia a fost, in tot acest timp, un veritabil cosmar pentru soferii care au fost nevoiti sa foloseasca ruta de pe Valea Oltului. Cozile erau aproape permanent in lungime de cativa kilometri, in conditiile in care DN7 este unul dintre cele mai circulate drumuri din Romania"Atentionam conducatorii auto ca la inceputul lunii septembrie, pentru un interval de maximum patru zile, o sa fie instituita o noua restrictie de circulatie , pe un singur sens, in vederea efectuarii lucrarilor de refacere a partii carosabile.Restrictiile de tonaj (> 7,5 t) in perioadele de weekend se mentin, pana la finalizarea lucrarilor. Precizam ca finalizarea lucrarii, conform contractului, este prevazuta pentru 15 septembrie 2020. In lipsa fenomenelor meteo extreme, exista toate premisele ca lucrarea sa fie finalizata mai devreme decat termenul contractual, in perioada imediat urmatoare", a transmis CNAIR.Compania mai anunta ca a demarat lucrarile imediat dupa cedarea corpului drumului si surparea suprafetei carosabile de la inceputul lunii martie. In data de 10.03.2020 a inceput realizarea unui drum de acces si a platformei de lucru, aceasta prima etapa desfasurandu-se intr-un interval de 14 zile.In perioada 13.06.2020 - 20.07.2020 lucrarile au fost intrerupte din cauza viiturilor si a debitului foarte ridicat al raului Olt, acestea afectand drumul de acces si platforma de lucru, care au necesitat interventii substantiale de refacere, in doua randuri.Pana in prezent, au fost forati 180 de piloti cu o adancimea de 11 metri si diametrul de 800 mm.De asemenea, au fost realizati 180 metri de radieri, cu o inaltime de 1,3 metri si 180 metri de zid de sprijin, cu inaltimea de 5 metri.