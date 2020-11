DOCUMENT. Declaratia pe proprie raspundere: cine o completeaza si ce trebuie sa contina

Parasirea locuintei sau a gospodariei intre 23.00 si 5.00 poate fi facuta in interes profesional, pentru asistenta medicala sau ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Sunt premise, de asemenea, deplasari in afara localitatilor a persoanelor care se afla in tranzit sau care efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei.Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ) a anuntat ca a actualizat platforma electronica unde cetatenii pot completa online declaratiile pe propria raspundere si adeverintele de la angajator care atesta motivele deplasarii in afara locuintei in intervalul orar 23.00 - 5.00.Platforma electronica https://formular.sts.ro pemite completarea, de pe telefon sau calculator, a campurilor predefinite specifice declaratiei pe propria raspundere, respectiv adeverintei de la angajator. Acestea pot fi descarcate si de pe site-ul stirioficiale.ro Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.Potrivit unui comunicat al STS, dupa completare, formularele pot fi stocate pe dispozitive electronice si prezentate pentru control autoritatilor abilitate, cu conditia ca pe acestea sa existe semnatura olografa a persoanei care foloseste declaratia, respectiv a reprezentantului legal al angajatorului si data la care a fost redactat documentul.STS precizeaza ca datele completate de cetateni pe platforma electronica nu sunt prelucrate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, acestea fiind stocate numai pe dispozitivele electronice ale utilizatorilor.Formularele pentru declaratia pe propria raspundere si adeverinta de la angajator pot fi completate si descarcate si de pe site-ul stirioficiale.ro.