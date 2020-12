Expertii din Europa nu exclud ca noua tulpina de SARS-CoV-2 sa se afle deja in circulatie in afara Marii Britanii

"In Europa, unde transmiterea (SARS-CoV-2) este mare si extinsa, tarile este necesar sa-si consolideze procedurile de contrl si preventie", a indemnat duminica opurtatoare de cuvant a OMS Europa.ECDC - din care fac parte 30 de tari, inclusiv cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) si Regatul Unit - nu exclude ca aceasta noua variana a noului coronavirus sa circule deja in afara teritoriului britanic.Denumita "VUI 202012/01" - "Variant Under Investigation" -, noua tulpina prezinta mai multe mutatii si antreneaza, potrivit primelor evaluari, o contagiune sporita a noului coronavirus.Potrivit OMS si ECDC, cateva cazuri au fost semnalate in afara Marii Britanii - noua in Danemarca, unul in Olanda si unul in Australia."Majorittatea tarilor europene secventiaza virusul mult mai putin decat Regatul Unit. Asadar, o circulatie in curs in afara Regatului Unit nu poate fiexclusa", avertizeaza ECDC intr-o nota cu privire la evaluarea riscurilor."Persoanele cu o legatura epidemiologica cu cazuri purtatoare ale noii variante sau care au calatorit in sectoare infectate este necesar sa fie identificate imediat", subliniaza agentia europeana, care indeamna la "testarea, zizolarea si urmarirea contactelor".Virusurile inregistreaza mutatii in permanenta - de cele mai multe ori fara consecinte -, insa unele mutatii pot ridica probleme, potrivit oamenilor de stiinta.Inainte de a afla mai multe despre riscul pe care-l reprezinta aceasta noua varianta, OMS le recomanda statelor membre la nivel mondial sa-si consolideze capacitatea de secventare a virusului, pentru a identifica mai bine cazurile care prezinta mutatia britanica.In schimb, nu exista vreo proba care sa arate o schimbare a gravitatii covid-19, insa acest punct face, de asemenea, obiectul cercetarii.VACCINURILE RAMAN EFICIENTEPe de alta parte, experti din UE au ajuns la concluzia ca vaccinurile actuale impotriva noului coronavirus raman eficiente impotriva noii variante COVID-19 descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica guvernul german."Din ceea ce stim noi la ora actuala si in urma unor discutii care au avut loc intre experti la nivelul autoritailor europene", noua tulpina "nu are un impact direct asupra vaccinurilor", care raman "la fel de eficiente", a anuntat la postul public de televiziune ZDF ministrul german al SAnatatii Jens Spahn, a carui tara detine presedintia semestriala a UE.CITESTE SI: Noua tulpina de coronavirus: Canada suspenda zborurile dinspre Marea Britanie