Franta: Interdictia de circulatie pe timpul noptii, generalizata pe intregul teritoriu metropolitan incepand de sambata

Masura are drept scop limitarea raspandirii epidemiei de COVID-19.''Cu exceptia activitatilor legate de misiunile serviciului public, toate locurile, magazinele sau serviciile care primesc public vor fi inchise la ora 18:00'', a precizat seful guvernului francez intr-o conferinta de presa.CITESTE SI: Se extind restrictiile in Europa in fata cresterii numarului infectarilor si al deceselor