Iasi: Circulatia din centrul orasului, restrictionata pentru sarbatoarea Sfintei Parascheva

Potrivit unui comunicat de presa, incepand din cursul zilei de marti circulatia rutiera va fi inchisa sau restrictionata pe strazile din jurul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.In cursul zilei de miercuri va fi extinsa intreruperea circulatiei si in arealul de desfasurare a slujbei si adunarii religioase de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, in functie de necesitati, pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, intre strada Anastasie Panu si Casa Modei, pe esplanada si in parcarea Teatrul National si pe strazile I. C. Bratianu si Agatha Barsescu."In calitate de organizator al evenimentului, Mitropolia Moldovei si Bucovinei va lua toate masurile de distantare fizica si de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, conform actelor normative si hotararilor Comitetelor pentru Situatii de Urgenta in vigoare. In cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, incepand cu o jumatate de ora inainte de Sfanta Liturghie si pana dupa jumatate de ora dupa aceasta, va fi interzisa orice activitate comerciala la casutele si terasele de pe pietonalul si bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Politia Municipiului Iasi - Biroul Rutier si Politia Locala Iasi vor lua deciziile privind restrictionarea sau inchiderea circulatiei rutiere, in functie de necesitati, in zona de desfasurare a evenimentelor religioase, precum si celelalte masuri de ordine si siguranta publice", se precizeaza in comunicatul de presa al Primariei Iasi.Slujba de miercuri, 14 octombrie, organizata de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi organizata pe o scena amenajata in curtea Catedralei Mitropolitane, spre pietonalul Stefan cel Mare si Sfant. Participarea va fi permisa doar pe scaune, in limita a 500, acestea fiind puse la dispozitie de Primaria Municipiului Iasi, cu pastrarea distantei fizice si cu masca de protectie.Municipalitatea va organiza si zone de urmarire a slujbei in Piata Unirii si in Piata Palatului Culturii, unde vor fi puse cate 250 de scaune, precum si ecrane video si sisteme de sonorizare. Alte 500 de scaune vor fi amplasate pe pietonalul Stefan cel Mare, in dreptul Catedralei Mitropolitane. Aici urmeaza sa stea credinciosii, dar si cei aproximativ 50 de invitati ai Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.