Lista tarilor din Europa care au impus restrictii de circulatie pe timpul noptii. Mesajul transmis de DSU in timpul protestelor din tara

"Restrictiile luate la nivelul Romaniei, pe langa rolul acestora de a diminua presiunea regasita la nivelul intregului sistem medical, au in final rol de preventie si salvare de vieti", a transmis DSU. DSU prezinta, lui seara, pe Facebook , masurile impuse la nivel european, in contextul limitarii raspandirii noului Coronavirus."Restrictiile luate la nivelul Romaniei, pe langa rolul acestora de a diminua presiunea regasita la nivelul intregului sistem medical, au in final rol de preventie si salvare se vieti.Astazi, 29 martie 2021, in cadrul Sectiilor de terapie intensiva a fost raportat un numar de 1.398 persoane si 881 de persoane aflate in Unitatile de Primiri Urgente, la nivel national. Scopul nostru este de a salva. Noi, impreuna, suntem o echipa! Doar asa, vom trece cu bine de aceasta perioada", a transmis DSU.