Patru orase ies din carantina. Ce restrictii raman in vigoare

Cu toate ca masurile de carantina vor fi ridicate, o serie de restrictii vor ramane in vigoare.Prefectura Bistrita-Nasaud a anuntat ca municipiul Bistrita iese din carantina incepand cu data de 3 decembrie. Prefectura Cluj a anuntat, de asemenea, iesirea din carantina a municipiul Gherla, unde rata incidentei a scazut la 5,17. Totodata, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a anuntat ca nu va fi prelungita masura de carantina zonala pentru municipiul Baia Mare, respectiv pentru localitatea Viseu de Jos. O decizie similara a fost luata de CJSU Satu Mare.Pentru localitatile mai sus mentionate vor ramane in vigoare anumite restrictii. Concret, activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se desfasoara numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii. Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte in spatii inchise este interzisa.In zonele mentionate se interzice organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private, sau a altor evenimente culturale si se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) atat in spatii deschise, cat si inchise (saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, terase, etc). Se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.De asemenea, se interzice circulatia in interiorul localitatilor pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri. Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23:00-05:00, cu cateva exceptii. Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci, iar activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa.