Razie in zona Garii de Nord din Bucuresti. Zeci de masini au fost verificate de politie si inspectorii RAR

Actiunea politiei a vizat reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic , prin verificarea legalitatii efectuarii transportului de persoane in regim de taxi si a transportul alternativ.La actiune au participat si inspectori din cadrul Registrului Auto Roman, context in care verificarea starii tehnice a autovehiculor a constituit una dintre obiectivele activitatii de control."In cadrul actiunii au fost retinute trei permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile, pentru deficiente periculoase la mecanismul de directie si au fost retrase 20 de certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate (opt taxi, patru transport alternativ), respectiv doua seturi de placute cu numarul de inmatriculare", a transmit politia rutiera.De asemenea, in urma controalelor efectuate au fost verificate peste 80 de autovehicule si aplicate 64 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 25.000 de lei, dupa cum urmeaza:* 11 sanctiuni pentru nerespectarea prevederii Legii 38/2003, privind transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere*53 sanctiuni pentru incalcarea prevederilor OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice (6-transport de persoane alternativ, 22-transport de persoane in regim de taxi).Printre neregulile gasite de politie, se numara deficiente la sistemul d eiluminare, anvelope uzate, lipsa truselor medicale, absenta triunghiurilor reflectorizante, ITP-uri expirate.Politia anunta ca acest tip de actiuni vor fi organizate in permanenta si vor fi vizati atat conducatorii auto ce efectueaza transport alternativ, cat si cei care efectueaza transport de persoane in regim taxi, in vederea impunerii unui climat de ordine publica si siguranta rutiera pe drumurile publice din Municipiul Bucuresti.