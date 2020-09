Restaurantele si cinematografele se deschid de marti in judetele unde incidenta cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori. Raman inchise barurile, cluburile si discotecile

Guvernul a decis reluarea activitatii restaurantelor, incepand de marti, cu respectarea normelor de protectie stabilite de specialisti.Activitatea poate fi reluata in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori.Intrarea in restaurant se face pe baza unui "triaj observational", iar persoane cu semne vizibile de afectiune respiratorie nu vor fi primite in localuri."Administratorii restaurantelor si cafenelelor, atat a celor de la exterior, cat si a celor de la interior, trebuie sa asigure o distanta de minimum 2 metri intre mese si sa limiteze ocuparea meselor la maximum 6 persoane la o masa", au mai decis autoritatile.Daca se poate, vor fi organizate culoare unice pentru circulatia clientilor, iar meniurile, olivierele si solnitele nu vor fi mutate de pe o masa pe alta si se dezinfecteaza dupa fiecare client.Consumarea de produse in picioare este intersiza, de asemenea nu se poate manca/ bea la bar. In plus, este interzis dansul in restaurante, pentru a reduce interactiunea intre persoane.Totodata, Guvernul a decis reluarea activitatii cinematografelor si institutiilor care organizeaza spectacole sau concerte, cu respectarea anumitor norme de protectie. Una dintre acestea prevede ca nu se poate depasi 50% din capacitatea salilor.In plus, de la 1 septembrie, creste numarul persoanelor care pot participa la evenimente private. Noile norme stabilesc ca la evenimentele private organizate in interior pot participa maxim 50 de persoane, iar la cele organizate in exterior cel mult 100 de persoane.In schimb, se mentin in continuare inchise barurile, cluburile si discotecile.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, vineri, ca turistii cazati in hoteluri vor putea manca in restaurantele din interiorul unitatilor de cazare chiar daca acestea se afla in zone care depasesc rata de infectare de 1,5 la mie.