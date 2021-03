Noile restrictii intra in vigoare incepand de astazi. In localitatile cu incidenta peste 4 la mie agentii economici vor inchide la ora 18.00, iar circulatia dupa ora 20.00, permisa doar cu motive intemeiate

Premierul Florin Citu a anuntat ca noile restrictii adoptate pentru limitarea pandemiei, in contextul unei cresteri constante a numarului de imbolnaviri, intra in vigoare din data de 28 martie.Hotararea de Guvern adoptata joi seara si publicata vineri in Monitorul Oficial prevede limitarea circulatiei, de la ora 20.00, in zilele de vineri, sambata si duminica, in localitatile care au incidenta mai mare de 4 la mie, dar si inchiderea operatorilor economici la ora 18.00.Conform documentului, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;De asemenea, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;Totodata, in toate localitatile se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in perioada 27-28 martie, in intervalul orar 18,00-22,00 pentru deplasarea si participarea la serviciile religioase oficiate pentru sarbatoarea Pesah si, in perioada 3-4 aprilie, in intervalul orar 20,00-2,00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase.De asemenea, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-21,00.Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-18,00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori.Totodata, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-18,00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori.Prin exceptie, unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, si cei din domeniul transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima autorizata de peste 2,4 tone isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.Documentul mai prevede ca se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness in localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.Potrivit datelor prezentate de autoritati , 16 dintre municipiile resedinta de judet trecusera, vineri, de rata de infectare de 4 la mie, iar alte 13 aveau deja peste 3.Municipiul Timisoara are cea mai mare rata de infectare dintre resedintele de judet, respectiv 8,28 la mie. De altfel, orasul este in carantina.Situatia cea mai grava este in judetul Ilfov, ajuns la o rata de infectare de 8,33 la mie. 18 dintre localitatile judetului au deja peste 7,5 de cazuri de infectare cu noul coronavirus la mia de locuitori si doar 8 localitati nu sunt in scenariul rosu.Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6,88, fiind deja adoptate noi masuri de catre CMBSU.Potrivit specialistilor, Romania se confrunta cu cel de-al treilea val al pandemiei e coronavirus, numarul e infectari si al pacientilor aflati in stare grava fiind in continua crestere.